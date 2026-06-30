Gobierno cerró espacio aéreo para impedir mi regreso a Venezuela: María Corina Machado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Archivo

La líder opositora venezolana María Corina Machado acusó desde Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar “impedir” su regreso al país, un día después de anunciar que volvería “muy pronto”.

“El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar”, aseguró Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el que insistió en su deseo de volver al país para “acompañar” a sus connacionales en “estas horas desgarradoras”.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Defendiendo que el 24 de junio -día en que tuvo lugar el doble terremoto que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de mil 700 personas- su regreso a Venezuela “se hizo inaplazable”, la Nobel de la Paz lamentó que, a su juicio, “el régimen” quiera “bloquear” su “regreso” al país y el de “miles de compatriotas” que desean “ir a ayudar”.

“Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, espetó la Nobel de la Paz recalcando que “el régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir” su “entrada” en el país.

A ese respecto, tras tildar de “absolutamente inconcebible” la “cancelación de los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia”, Machado se mostró “dispuesta a hacer lo que haya que hacer” y “hablar con quien haya que hablar” para “coordinar” y “servir” a la gente de Venezuela.

“Estoy lista y cerca de Venezuela. Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”, zanjó la líder opositora en un mensaje de vídeo filmado, según indicó, desde la ciudad de Panamá.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.