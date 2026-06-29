VIDEO: explosión en Mónaco deja al menos tres heridos; dos están graves
Una explosión registrada la noche de este lunes en el Principado de Mónaco dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, de acuerdo con reportes de medios locales y autoridades del país.
El estallido ocurrió poco antes de las 21:00 horas (tiempo local) sobre la calle Révérend Père Louis Frolla, una zona céntrica del principado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad.
Tras la explosión, equipos de emergencia atendieron a las víctimas y trasladaron a dos personas en estado crítico, mientras que una tercera resultó con lesiones de menor consideración.
Autoridades mantienen abierta la investigación
La zona fue acordonada para permitir las labores de investigación y recabar evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora, las autoridades de Mónaco no ha ofrecido más detalles sobre las causas del incidente ni ha informado sobre personas detenidas.
La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.
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