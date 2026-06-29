VIDEO: explosión en Mónaco deja al menos tres heridos; dos están graves

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Explosión sacude Mónaco y deja tres heridos; dos de gravedad. Foto: Getty

Una explosión registrada la noche de este lunes en el Principado de Mónaco dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, de acuerdo con reportes de medios locales y autoridades del país.

El estallido ocurrió poco antes de las 21:00 horas (tiempo local) sobre la calle Révérend Père Louis Frolla, una zona céntrica del principado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Big Explosion heard in Monaco!

Unsure what happened yet pic.twitter.com/hncjifCHda — Winston (@winap) June 29, 2026

Tras la explosión, equipos de emergencia atendieron a las víctimas y trasladaron a dos personas en estado crítico, mientras que una tercera resultó con lesiones de menor consideración.

Une énorme EXPLOSION s'est produite à Monaco ce soir. Le suspect est actuellement en fuite , plusieurs blessés à déplorer . #monaco pic.twitter.com/kEnoudAkZB — oumse-dia (@oumsedia69) June 29, 2026

Autoridades mantienen abierta la investigación

La zona fue acordonada para permitir las labores de investigación y recabar evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora, las autoridades de Mónaco no ha ofrecido más detalles sobre las causas del incidente ni ha informado sobre personas detenidas.

🔴 #URGENTE | Un supuesto artefacto explosivo fue detonado en el principado de Mónaco dejando varias personas heridas. pic.twitter.com/7i7t1zpLJy — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 29, 2026

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades proporcionen nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.