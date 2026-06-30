Trump gana poder para despedir funcionarios; Corte protege a la Reserva Federal

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Donald Trump, presidente de Estados Uniddos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo un nuevo respaldo de la Corte Suprema al confirmarse que puede destituir a altos funcionarios del Gobierno federal. Sin embargo, el máximo tribunal también determinó que esa facultad no aplica de la misma manera para integrantes de la Reserva Federal (Fed), al mantener en el cargo a la gobernadora Lisa Cook.

Corte Suprema delimita el poder de Trump sobre funcionarios

En una decisión dividida, la Corte resolvió que Trump sí puede remover a funcionarios de agencias federales que dependen directamente del Poder Ejecutivo.

Con una votación de 6 contra 3, los jueces avalaron el despido de Rebecca Slaughter, comisionada demócrata de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La mayoría sostuvo que los funcionarios subordinados al presidente están sujetos a ser removidos por él.

No obstante, en otro fallo de 5 votos contra 4, la Corte determinó que Lisa Cook no podía ser despedida porque el mandatario no respetó el procedimiento legal establecido para separar a un integrante de la Reserva Federal.

¿Por qué la Corte protegió a la Reserva Federal?

El caso de Cook surgió luego de que Trump la acusara de presuntas irregularidades al solicitar un crédito hipotecario.

Aunque los presidentes pueden destituir a gobernadores de la Fed por causa justificada, la Corte concluyó que no se le otorgaron las garantías procesales previstas por la ley.

Tras el fallo, Cook afirmó que la decisión reafirma la independencia de la Reserva Federal para tomar decisiones de política monetaria basadas en criterios técnicos y no políticos.

También hubo fallo sobre el voto por correo

En otra resolución, la Corte Suprema rechazó un intento de republicanos para limitar el conteo de votos enviados por correo en Misisipi.

Los magistrados validaron que las boletas con sello postal del día de la elección puedan contarse si llegan hasta cinco días hábiles después.

La decisión representó un revés para Trump, quien volvió a criticar el voto por correo y reiteró su intención de impulsar cambios mediante una reforma legislativa.

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