Muere el senador Lindsey Graham a los 71 años en EE. UU.; Trump lamenta el fallecimiento

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Fallece Lindsey Graham a los 71 años. Foto: Getty

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, murió este sábado a los 71 años a causa de una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

La familia del legislador por Carolina del Sur agradeció las muestras de apoyo y pidió privacidad durante el duelo. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la enfermedad que provocó su fallecimiento.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Lindsey Graham fue una figura clave del Partido Republicano

Lindsey Graham inició su trayectoria en el Congreso al ser elegido para la Cámara de Representantes en 1994 y, posteriormente, ganó un escaño en el Senado en 2002, cargo que refrendó en las elecciones de 2008, 2014 y 2020. Durante su carrera ocupó posiciones de liderazgo, entre ellas la presidencia de comités del Senado.

En los últimos años se consolidó como uno de los aliados más cercanos de Donald Trump y destacó por sus posturas en temas de política exterior, especialmente en asuntos relacionados con Israel, Irán, Rusia y Ucrania.

Trump y líderes internacionales reaccionan a su muerte

Tras conocerse la noticia, Donald Trump lamentó el fallecimiento del senador mediante un mensaje en Truth Social, donde lo describió como un “verdadero patriota estadounidense” y aseguró que será “muy echado de menos”.

¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. ¡Qué triste! Presidente Donald J. Trump

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, calificó a Graham como una figura “irremplazable”, mientras que Benjamín Netanyahu, expresó estar sumamente triste por la partida.

Sara and I grieve with the American people over the loss of our dear friend, Senator Lindsey Graham.



In our recent meeting, I said, "Lindsey is a great friend of Israel and a cherished friend of mine. We have no better friend than Lindsey."



Lindsey understood that the security… pic.twitter.com/JG2mUUAfFT — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 12, 2026

Israel ha perdido a uno de sus más grandes amigos. América ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo muy querido.

Su oficina no reveló la causa específica de la enfermedad

El comunicado oficial únicamente señaló que Lindsey Graham falleció tras una “enfermedad breve y repentina”, sin ofrecer información adicional sobre su estado de salud o las circunstancias del deceso. Su familia solicitó respeto a su privacidad mientras continúan los homenajes al senador republicano.

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