Video: peligroso tifón Bavi toca tierra y golpea China; deja evacuados y severas afectaciones
El tifón Bavi perdió fuerza este sábado. El servicio meteorológico lo degradó a tormenta tropical severa tras tocar tierra en el este de China, donde las autoridades evacuaron a casi dos millones de personas como medida preventiva ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y fuertes vientos.
Aunque el fenómeno no dejó víctimas ni daños inmediatos en territorio chino, las autoridades suspendieron clases, actividades laborales, transporte y eventos al aire libre en varias ciudades. El ciclón también afectó previamente a Taiwán, el sur de Japón y otras zonas de Asia.
Bavi provoca evacuaciones masivas en China
De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Bavi tocó tierra la noche del sábado en la provincia de Zhejiang, primero en la ciudad de Yuhuan y minutos después en Yueqing.
Horas más tarde, la Administración Meteorológica de China informó que el ciclón se debilitó y que lo reclasificó como tormenta tropical severa, aunque mantiene capacidad para generar lluvias torrenciales, oleaje elevado y vientos intensos.
En Zhejiang, más de 1.7 millones de personas fueron evacuadas, principalmente en la ciudad de Wenzhou. Además, se cancelaron más de 400 vuelos y decenas de servicios ferroviarios.
En la provincia vecina de Fujian, las autoridades desalojaron a otras 130 mil personas por el riesgo de inundaciones, mientras que en Pekín las fuertes lluvias obligaron a evacuar a más de 100 mil habitantes. En Shanghái, otras 34 mil personas dejaron las zonas costeras por precaución.
El ciclón también golpeó Taiwán y Japón
Antes de llegar a China continental, Bavi cruzó el norte de Taiwán, donde más de 14 mil personas fueron evacuadas y alrededor de 170 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico. Las autoridades también reportaron la cancelación de cientos de vuelos y el cierre temporal de numerosos establecimientos.
En la prefectura japonesa de Okinawa, más de 18 mil viviendas e instalaciones se quedaron sin electricidad y decenas de vuelos fueron suspendidos debido a las condiciones meteorológicas.
Lluvias extremas mantienen en alerta a Asia
En Filipinas, las lluvias asociadas al sistema provocaron al menos 18 muertes, principalmente por deslizamientos de tierra en la isla de Mindanao.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno, mientras especialistas recuerdan que el calentamiento de los océanos favorece ciclones más intensos y precipitaciones más abundantes. De acuerdo con el servicio europeo Copernicus, los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen mediciones.
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