Video: peligroso tifón Bavi toca tierra y golpea China; deja evacuados y severas afectaciones

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Tifón Bavi toca tierra en China. Foto: Getty

El tifón Bavi perdió fuerza este sábado. El servicio meteorológico lo degradó a tormenta tropical severa tras tocar tierra en el este de China, donde las autoridades evacuaron a casi dos millones de personas como medida preventiva ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y fuertes vientos.

Aunque el fenómeno no dejó víctimas ni daños inmediatos en territorio chino, las autoridades suspendieron clases, actividades laborales, transporte y eventos al aire libre en varias ciudades. El ciclón también afectó previamente a Taiwán, el sur de Japón y otras zonas de Asia.

Today, massive waves topping 10 meters (33 feet) battered the coast of Zhejiang, China, as Typhoon Bavi slammed ashore. pic.twitter.com/HdvIrzInaJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Bavi provoca evacuaciones masivas en China

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, Bavi tocó tierra la noche del sábado en la provincia de Zhejiang, primero en la ciudad de Yuhuan y minutos después en Yueqing.

Horas más tarde, la Administración Meteorológica de China informó que el ciclón se debilitó y que lo reclasificó como tormenta tropical severa, aunque mantiene capacidad para generar lluvias torrenciales, oleaje elevado y vientos intensos.

Current visuals from Tofu Rock in Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan, as Typhoon Bavi continues to impact the region. pic.twitter.com/IHzgK71egi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

En Zhejiang, más de 1.7 millones de personas fueron evacuadas, principalmente en la ciudad de Wenzhou. Además, se cancelaron más de 400 vuelos y decenas de servicios ferroviarios.

En la provincia vecina de Fujian, las autoridades desalojaron a otras 130 mil personas por el riesgo de inundaciones, mientras que en Pekín las fuertes lluvias obligaron a evacuar a más de 100 mil habitantes. En Shanghái, otras 34 mil personas dejaron las zonas costeras por precaución.

HAPPENING NOW: Devastating mountain floods triggered by relentless torrential rain are hitting Mabian, Leshan City, Sichuan Province, China. pic.twitter.com/delHUrZpZT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

El ciclón también golpeó Taiwán y Japón

Antes de llegar a China continental, Bavi cruzó el norte de Taiwán, donde más de 14 mil personas fueron evacuadas y alrededor de 170 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico. Las autoridades también reportaron la cancelación de cientos de vuelos y el cierre temporal de numerosos establecimientos.

En la prefectura japonesa de Okinawa, más de 18 mil viviendas e instalaciones se quedaron sin electricidad y decenas de vuelos fueron suspendidos debido a las condiciones meteorológicas.

Heavy flooding is being reported in areas along the Youluo River as water levels are rapidly rising due to Typhoon Bavi in Hengshan Township, Hsinchu County, Taiwan. pic.twitter.com/VQZdUKE3QH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Lluvias extremas mantienen en alerta a Asia

En Filipinas, las lluvias asociadas al sistema provocaron al menos 18 muertes, principalmente por deslizamientos de tierra en la isla de Mindanao.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno, mientras especialistas recuerdan que el calentamiento de los océanos favorece ciclones más intensos y precipitaciones más abundantes. De acuerdo con el servicio europeo Copernicus, los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen mediciones.

Rescue teams, volunteers and relief supplies from across China are arriving in flood-hit Guangxi after days of torrential rain. Emergency responders are evacuating residents, delivering supplies and supporting recovery efforts in affected communities. pic.twitter.com/Ohcs7mCMtG — China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2026

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