Irán cierra estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso” y EE. UU. responde con nuevos ataques

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EE. UU. lanza ofensiva a Irán tras nuevo cierre del estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán después de que fuerzas de la Guardia Revolucionaria atacaran un buque comercial en el estrecho de Ormuz, un incidente que elevó aún más la tensión entre ambos países. Horas después, autoridades iraníes anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que esta es la tercera ofensiva militar de la semana contra objetivos iraníes. Según Washington, el ataque ocurrió luego de que el carguero M/V GFS Galaxy, con bandera de Chipre, fuera alcanzado mientras transitaba por la vía marítima estratégica, dejando un tripulante desaparecido y daños que obligaron a detener su navegación.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Estados Unidos responde tras ataque a buque en el estrecho de Ormuz

En un comunicado, CENTCOM señaló que las fuerzas estadounidenses atacan infraestructura militar iraní con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para realizar nuevas agresiones contra embarcaciones comerciales.

Washington afirmó que el M/V GFS Galaxy sufrió un incendio y daños importantes en la sala de máquinas tras el ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, indicó que uno de los integrantes de la tripulación permanece desaparecido.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Irán incumplió nuevamente los compromisos establecidos en un memorando previo para garantizar la seguridad de la navegación comercial en la zona.

Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”. De acuerdo con la versión iraní, el carguero apagó sus sistemas de navegación y puso en riesgo la seguridad marítima, por lo que recibió disparos de advertencia antes de ser obligado a detenerse.

Asimismo, Teherán advirtió que responderá con fuerza si Estados Unidos o sus aliados realizan nuevas acciones militares en la región.

Escala la tensión en Medio Oriente

La nueva confrontación ocurre en medio de un periodo de alta tensión entre Estados Unidos e Irán, tras varios días de ataques cruzados y negociaciones fallidas sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha informado sobre un acuerdo que permita restablecer el tránsito normal de embarcaciones por la zona. Mientras tanto, continúan las operaciones militares y diplomáticas.

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