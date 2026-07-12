Miles vuelven a sus viviendas tras estabilización del incendio en España

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Incendio en España ha sido estabilizado, informaron autoridades. Foto: AFP

El incendio forestal en la provincia de Almería, al sur de España, permanece estabilizado después de varios días de labores de combate que dejaron al menos 12 personas fallecidas y obligaron a evacuar a cerca de 1 mil 500 habitantes. Las autoridades comenzaron el regreso paulatino de los desalojados tras mejorar las condiciones del siniestro.

El fuego ha consumido alrededor de 6 mil 600 hectáreas y es considerado uno de los incendios más graves registrados este año en España. Aunque la emergencia sigue activa, los equipos de rescate informaron que las llamas ya se encuentran contenidas dentro de un perímetro definido.

🔴 Buenas noticias. Tras días muy duros, el @Plan_INFOCA da por estabilizado el #IFLosGallardos.



El incendio está perimetrado y acotado. Por tanto, desescalamos a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas.



El… — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 12, 2026

Incendio en Almería permite regreso de personas evacuadas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó que el incendio en Los Gallardos, provincia de Almería, fue declarado estabilizado, por lo que se autorizó el regreso gradual de las aproximadamente mil personas que aún permanecían fuera de sus hogares.

Un día antes, otras 600 personas ya habían podido volver a sus viviendas gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y al avance de los trabajos de los bomberos.

Las autoridades explicaron que el incendio está perimetrado y acotado, aunque los equipos de emergencia continúan realizando labores para evitar posibles reactivaciones.

Bomberos aprovecharon condiciones favorables

El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, señaló que la disminución del viento y el aumento de la humedad permitieron a los brigadistas contener el avance del fuego. Asimismo, durante las últimas horas, el incendio ya no superó las 6 mil 600 hectáreas afectadas, lo que facilitó el control de la emergencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona afectada para supervisar las labores de recuperación y reunirse con autoridades locales.

Continúa la búsqueda e identificación de víctimas

Las autoridades mantienen en 12 el número de personas fallecidas, aunque continúan los trabajos de identificación, ya que varios de los cuerpos podrían corresponder a ciudadanos extranjeros.

La Guardia Civil informó que realizará una última inspección en la zona para descartar que existan más víctimas. Hasta ahora, los agentes han revisado más de 250 viviendas para verificar que no hubiera personas atrapadas.

Mientras avanzan las investigaciones, los equipos de emergencia continúan con las labores de vigilancia y extinción para evitar que el incendio vuelva a propagarse.

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