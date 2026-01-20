Descartan sabotaje en choque de trenes en España que dejó 41 muertos.

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades investigan aspectos técnicos del transporte ferroviario. Foto: AFP.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, descartó que un sabotaje haya provocado el choque de dos trenes que dejó al menos 41 personas muertas en ese país.

En rueda de prensa, tras participar en el Consejo de Ministros, Fernando Grande indicó que no han considerado la hipótesis de un sabotaje.

Mencionó que las indagatorias se enfocan en los aspectos técnicos del transporte ferroviario, para determinar la causa del incidente.

“Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario”, citó AFP.

Este martes, los servicios de emergencia emplearon maquinaria pesada para entrar a los vagones más afectados, en un intento por recuperar los restos de personas atrapadas, clasificadas como desaparecidas.

Reuters indicó que la sociedad española está conmocionada. El incidente es catalogado como el primer accidente mortal en la red ferroviaria de alta velocidad de ese país.

¿Cómo fue el accidente de trenes en España?

A las 19:45 horas del pasado 18 de enero se registró el choque cerca de Adamuz, a 200 kilómetros al norte de Magalá. Un tren del operador privado Iryo, que circulaba por la ruta Málaga-Madrid, viajaba con alrededor de 300 pasajeros. Sin embargo, se descarriló de forma parcial, lo que, a su vez, provocó que los últimos vagones quedaran fuera de las vías.

Minutos después, otro tren, de la empresa pública Renfe, que viajaba de Madrid a Vuelva, impactó contra los vagones descarrilados, en sentido contrario. En dicha unidad, había 184 pasajeros.

Dos de los primeros vagones salieron desprendidos por la fuerza del impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las circunstancias del choque entre ambos trenes despertaron sospechas de un sabotaje, versión negada por Fernando Grande, el ministro del Interior de España

Hasta la mañana de este martes, sumaban 41 personas muertas, además de 41 hospitalizadas. De esa cantidad, 12 permanecían en cuidados intensivos.

Este martes, España inició tres días de luto nacional, en un marco donde el presidente Pedro Sánchez prometió “absoluta transparencia” en las investigaciones.

La reciente tragedia se sumó a la lista de lo speores accidentes de tren registrados en todo el mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: