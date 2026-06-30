Revés para Trump: Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en el país.

En una decisión de 6 votos contra 3, el máximo tribunal determinó que ese derecho está protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y no puede modificarse mediante un decreto presidencial.

El fallo deja sin efecto la orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025, tras regresar a la Casa Blanca, con la que buscaba restringir el acceso automático a la nacionalidad estadounidense para ciertos bebés nacidos en territorio de Estados Unidos.

Corte Suprema confirma la ciudadanía por nacimiento

Los magistrados concluyeron que los niños nacidos en Estados Unidos de padres “presentes ilegalmente o temporalmente” siguen siendo ciudadanos por nacimiento, ya que están “sujetos a la jurisdicción” del país, como establece la Constitución.

La resolución recuerda que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra de Secesión, fue creada para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

La Corte Suprema también precisó que las únicas excepciones al derecho de ciudadanía por nacimiento corresponden a los hijos de diplomáticos extranjeros y a algunos casos específicos relacionados con comunidades indígenas históricas.

Donald Trump critica el fallo y busca apoyo del Congreso

Tras conocerse la decisión, Donald Trump cuestionó el fallo a través de Truth Social y pidió al Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, impulsar una reforma legislativa para limitar este derecho.

El mandatario sostuvo que el país enfrenta desde hace años el llamado “turismo de nacimiento“, práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer.

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