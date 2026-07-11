Capturan mexicano en Argentina; tenía ficha roja de Interpol por este delito

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Arrestan a Rodolfo Aguirre Covarrubias, tenia ficha roja de Interpol Foto: Getty

El ciudadano mexicano Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias fue detenido por autoridades argentinas, quien era buscado por Estados Unidos por su presunta participación en delitos de narcotráfico, el mexicano contaba con una ficha roja de Interpol, el hombre fue capturado en un hotel de Buenos Aires.

Mexicano detenido en Argentina tenía ficha roja de Interpol

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias era requerido por la justicia de Estados Unidos, que lo investiga por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos vinculados con la delincuencia organizada.

La notificación roja de Interpol permitió coordinar las acciones para localizar al ciudadano mexicano en territorio argentino y proceder con su captura.

Las fichas rojas son un mecanismo de cooperación policial internacional que facilita la localización y detención provisional de personas requeridas por las autoridades judiciales de otros países

🚨🚨🚨Mientras tanto en Argentina



Elementos del SIDE apergollaron a un narco mexicano, que era buscado por los gringos desde 2016.



-Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias



Lo detuvieron en un hotel de Puerto Madero.



Alejandra Monteoliva la ministra de Seguridad Nacional argentina… pic.twitter.com/2YB81nnCJZ — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 11, 2026

Iniciará proceso de extradición a Estados Unidos

Tras su detención en Buenos Aires, Aguirre Covarrubias quedó a disposición de las autoridades judiciales argentinas, que serán las encargadas de resolver el procedimiento legal correspondiente antes de determinar su eventual extradición a Estados Unidos.

Durante este proceso, los tribunales argentinos analizarán la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses conforme a los tratados internacionales y la legislación vigente en ese país.

Cooperación internacional contra el narcotráfico

La captura forma parte de las acciones de cooperación internacional para combatir las redes de narcotráfico y fortalecer el intercambio de información e inteligencia entre agencias de seguridad de distintos países.

Destacaron que la coordinación entre instituciones nacionales e internacionales permite ubicar y detener a personas con órdenes de captura vigentes fuera de su país de origen.

El caso continuará bajo la jurisdicción de las autoridades argentinas mientras se desarrolla el proceso judicial que definirá si el ciudadano mexicano es entregado a Estados Unidos

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