Guatemaltecos se declaran culpables por tragedia migrante que dejó 56 muertos en Chiapas

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Dos guatemaltecos se declaran culpables por tráfico de personas. Foto: Getty

Dos ciudadanos guatemaltecos se declararon culpables ante la justicia de Estados Unidos por su participación en una red de tráfico de personas vinculada al accidente ocurrido en Chiapas en diciembre de 2021, donde murieron 56 migrantes y más de 100 resultaron heridos.

El caso está relacionado con la tragedia registrada el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba a decenas de migrantes indocumentados chocó contra un puente peatonal mientras circulaba a alta velocidad en el sur de México.

Two foreign nationals have pleaded GUILTY to human smuggling charges related to the crash of a tractor-trailer packed with at least 160 illegal aliens which resulted in the deaths of more than 50 people, including unaccompanied children, and injured over 100 more.



“This tragic… pic.twitter.com/toUz49EvD7 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 11, 2026

Admiten participación en red de tráfico de personas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados, Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, aceptaron haber conspirado con otros traficantes para trasladar migrantes, incluidos menores de edad no acompañados, hacia territorio estadounidense.

Según las autoridades, ambos formaban parte de una organización dedicada a reclutar ciudadanos guatemaltecos que pagaban miles de dólares para emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Los migrantes eran transportados en condiciones de alto riesgo a bordo de:

Autobuses.

Camiones de carga.

Remolques sobrecargados.

Vehículos utilizados para el traslado clandestino de personas.

Enfrentan cadena perpetua

Los procesados se declararon culpables de conspiración para introducir de manera ilegal a extranjeros en Estados Unidos, poniendo en peligro vidas humanas, causando lesiones graves y provocando muertes. Por estos delitos podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, anteriormente cuatro personas vinculadas a este caso ya fueron deteneidas.

Una de las peores tragedias migratorias en México

El accidente de Chiapas es considerado una de las peores tragedias migratorias registradas en México en los últimos años. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos guatemaltecos que intentaban llegar a Estados Unidos a través de rutas controladas por traficantes de personas.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 9 mil 800 migrantes han muerto o desaparecido en el continente americano desde 2014, la mayoría durante su trayecto hacia Estados Unidos a través de México.

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