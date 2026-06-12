Trump mantiene vigente arancel global del 10% tras decisión judicial en EE.UU.

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Decisión judicial permite a Trump conservar arancel del 10%. Foto: AFP

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó que el gobierno del presidente Donald Trump continúe aplicando el arancel global temporal del 10% a las importaciones, al extender la suspensión de un fallo previo que había declarado ilegal la medida.

La decisión permite que el gravamen permanezca vigente mientras se resuelve el proceso de impugnación impulsado por la administración estadounidense.

¿Por qué se mantiene vigente el arancel del 10%?

El arancel fue impuesto por Donald Trump en febrero, poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de los aranceles generales implementados por el mandatario, una política que se ha convertido en uno de los ejes económicos de su segundo mandato.

Sin embargo, en mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó que los aranceles no podían aplicarse a un grupo reducido de demandantes, por lo que el gobierno presentó un recurso para revertir esa decisión.

Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal otorgó una suspensión temporal del fallo, medida que ahora decidió prolongar.

Tribunal considera que el gobierno podría ganar el caso

Al explicar su resolución, la corte de apelaciones indicó que el gobierno federal demostró de manera suficiente que “probablemente tendrá éxito sobre el fondo del asunto“, además de cumplir con otros criterios legales necesarios para mantener vigente la suspensión. Con ello, la administración Trump podrá seguir cobrando el arancel global del 10% mientras continúa el litigio.

¿Hasta cuándo estará vigente el arancel?

El gravamen fue implementado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y, de acuerdo con la legislación estadounidense, está previsto que expire a finales de julio, salvo que el Congreso apruebe una prórroga.

Paralelamente, el gobierno de Trump ha iniciado gestiones para establecer nuevos aranceles de carácter más permanente, con el objetivo de mantener su estrategia de protección comercial.

La disputa legal sigue abierta

La decisión del tribunal representa un respaldo temporal para la política arancelaria de Donald Trump, aunque el futuro de estos gravámenes dependerá del resultado final del proceso judicial y de las acciones que emprenda el Congreso estadounidense respecto a su posible extensión.

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