Keiko Fujimori toma ligera ventaja en el conteo presidencial de Perú

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Reñida elección en Perú: Fujimori toma la delantera. Foto: AFP

La candidata de derecha Keiko Fujimori recuperó una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial en Perú, en una de las elecciones más cerradas de los últimos años en el país sudamericano.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 98.21% de las actas escrutadas, Fujimori registraba el 50.00% de los votos, mientras que Sánchez alcanzaba el 49.99%, una diferencia de apenas unos cientos de sufragios.

¿Cómo va el conteo de votos en Perú?

Según los datos publicados por la autoridad electoral peruana, la ventaja de Fujimori ha sido impulsada por los votos emitidos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Japón.

Sin embargo, la ONPE advirtió que el resultado oficial podría demorarse entre dos semanas y hasta finales de mes, debido a la revisión de actas observadas e impugnadas.

Además, aún deben analizarse actas cuestionadas que concentran cerca de 480 mil votos, por lo que el desenlace de la contienda sigue abierto.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez reaccionan al conteo

Tras la actualización de los resultados, Keiko Fujimori aseguró que mantendrá una postura prudente mientras concluye el proceso electoral.

“Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho aliento”, declaró la candidata.

Por su parte, Roberto Sánchez denunció presuntas “maniobras y voluntades por torcer la democracia”, aunque subrayó que los resultados oficiales deberán respetarse. También dejó abierta la posibilidad de convocar a manifestaciones pacíficas.

Un proceso similar al de las elecciones de 2021

La demora en conocer al ganador no es inédita en Perú. En la segunda vuelta presidencial de 2021, disputada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el resultado oficial se confirmó seis semanas después de la votación.

En aquella elección, Castillo obtuvo el 50.12% de los votos frente al 49.87% de Fujimori.

Asimismo, una misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la jornada electoral se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, pese al ambiente de polarización política.

¿Quiénes disputan la Presidencia de Perú?

La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, contra Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú y considerado heredero político del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Para Fujimori se trata de su cuarta candidatura presidencial, mientras que Sánchez participa por primera vez en una elección por la Presidencia de la República.

Perú espera el resultado oficial

Con menos del 2% de las actas pendientes y cientos de miles de votos sujetos a revisión, Perú permanece a la expectativa del resultado definitivo que definirá quién asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, en sustitución del mandatario interino José María Balcázar.

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