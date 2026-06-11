Irán no define acuerdo con EE.UU.

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Irán aún no confirma acuerdo con EE.UU. Foto: Getty

Irán aseguró este jueves que aú nno toma una decisión definitiva sobre la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense,Donald Trump, anunciara un supuesto “gran acuerdo” para ponerfin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró desde Teherán que hasta ahora el gobierno iraní no ha llegado a una conclusión final sobre el pacto. Sus declaraciones ocurrieron horas después de que Trump afirmara que el acuerdo podría firmarse en los próximos días en Europa.

Irán mantiene dudas sobre propuesta de paz con EE.UU.

El gobierno iraní evitó confirmar el anuncio realizado por Trump y dejó claro que las negociaciones continúan sin un cierre oficial.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones entre Washington y la República Islámica avanzaron hasta el “más alto nivel de liderazgo iraní”, lo que permitió frenar operaciones militares previstas para esta noche.

A través de su red Truth Social, Trump informó que decidió suspender ataques y bombardeos programados contra Irán, luego de que ambas partes avanzaran en los llamados “puntos finales” del acuerdo.

El republicano aseguró que los países involucrados ya aprobaron las discusiones tanto en concepto como en detalles técnicos para avanzar hacia la paz.

Donald Trump suspende ofensiva contra Irán

Horas antes del anuncio, Trump había amenazado con intensificar las ofensivas militares e incluso atacar instalaciones petroleras iraníes en caso de no lograr avances diplomáticos.

Sin embargo, el presidente estadounidense cambió el tono tras asegurar que las negociaciones mostraron avances importantes.

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