Edmundo González exige liberación de presos políticos en Venezuela tras excarcelación de su yerno.

GENERANDO AUDIO...

El líder opositor indicó que la excarcelación “no borra lo ocurrido”. Foto: AFP.

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exigió la libertad de las y los presos políticos encerrados durante el régimen de Nicolás Maduro, tras la liberación de su yerno.

En un comunicado, el dirigente opositor, exiliado en Madrid, confirmó la excarcelación de Rafael Tudares, quien estaba condenado a 30 años de prisión por “instigar” acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Edmundo González indicó en sus redes sociales que la liberación de su yerno en Venezuela traía “alivio” a su familia. Sin embargo, precisó que esto “no borra lo ocurrido”.

“Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad.”

Por ello, exigió la liberación de “todas las personas injustamente detenidas” en Venezuela. También insistió en que deben existir garantías reales de no repetición.

Las elecciones donde se “impuso” Nicolás Maduro

Cabe recordar que Edmundo González fue el presunto ganador en Venezuela durante las elecciones del 2024. La alianza opositora, aglutinada como Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acusó a Nicolás Maduro de realizar fraude para mantenerse en el poder.

Tras las elecciones, Edmundo González y su aliada, María Corina Machado, tuvieron que huir del país por temor a su detención.

Y es que, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo a personas que apoyaban a la oposición tras la jornada electoral. El Foro Penal publicó un informe donde contabilizó 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre del 2025.

La detención de Rafael Tudares

Entre los presos políticos, figuraba Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González en Venezuela. El 7 de enero del 2025, antes de la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro, Rafael Tudares fue detenido por hombres vestidos de negro. Sucedió cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

Un tribunal lo procesó por los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Finalmente, el 3 de diciembre del 2025, fue condenado a 30 años de prisión.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: