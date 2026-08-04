España rescata a 2 migrantes tras 15 días a la deriva; buscan a 17 desaparecidos en el Mediterráneo

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Migrantes buscan llegar a Europa. Foto: AFP | Archivo

Dos migrantes fueron rescatados con vida tras permanecer 15 días a la deriva en el mar Mediterráneo, cuando intentaban llegar a las islas Baleares, en España. De acuerdo con autoridades españolas, los sobrevivientes aseguraron que otras 17 personas que viajaban en la misma embarcación murieron durante el trayecto, por lo que continúan las labores de búsqueda.

Este anuncio se produce pocos días después de la inédita crisis migratoria en Ceuta. Unos 72 mil migrantes entraron la semana pasada en este enclave español en el norte de África, la gran mayoría a nado o a pie. De estos, unos 70 mil regresaron ya a la vecina Marruecos, según las últimas cifras de las autoridades españolas.

Migrantes relatan tragedia tras naufragio rumbo a Baleares

El rescate ocurrió alrededor de las 03:00 horas locales, a unos 20 kilómetros al suroeste de Mallorca, informó la Delegación del Gobierno en las islas Baleares.

Los dos sobrevivientes, de origen magrebí, fueron trasladados a un hospital con signos de desnutrición y deshidratación.

Según el testimonio que dieron a los equipos de rescate, la embarcación permaneció a la deriva durante dos semanas y las otras 17 personas que iban a bordo fallecieron. Sin embargo, las autoridades precisaron que, hasta el momento, no existe un registro oficial de esas víctimas, más allá del relato de los sobrevivientes.

Por ello, Salvamento Marítimo desplegó un helicóptero para rastrear la zona donde fueron encontrados.

Hallan dos cuerpos en el mar; investigan si pertenecen al grupo

Horas después del rescate, la Guardia Civil informó del hallazgo de dos personas sin vida en alta mar, a unos 15 kilómetros al suroeste de la isla deshabitada de Cabrera. Las autoridades señalaron que aún no se ha confirmado si los cuerpos corresponden al mismo grupo de migrantes.

La presidenta regional de Baleares, Marga Prohens, afirmó que esta tragedia refleja “la cara más dura de la crisis migratoria” y pidió al Gobierno español implementar un plan específico para atender la emergencia en el archipiélago.

Baleares, una ruta migratoria en crecimiento

Las islas Baleares se han convertido en una vía cada vez más utilizada por personas migrantes que parten desde el norte de África, especialmente desde Argelia, con la intención de llegar a Europa.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, entre el 1 de enero y el 31 de julio llegaron 3 mil 864 migrantes en situación irregular a Baleares, un 10% más que en el mismo periodo de 2025.

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