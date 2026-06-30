Guo Wengui, empresario chino exiliado en EE. UU., recibe 30 años de prisión por millonario fraude

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Empresario chino condenado a 30 años de prisión por fraude. Foto ilustrativa: Getty

Un tribunal federal de Nueva York condenó a 30 años de prisión al empresario chino exiliado en Estados Unidos, Guo Wengui, tras declararlo culpable de defraudar a miles de personas por más de 1 mil millones de dólares. Las autoridades dieron a conocer la sentencia este lunes, luego de que un jurado lo encontrara responsable de varios delitos financieros en 2024.

También conocido como Ho Wan Kwok y Miles Guo, el empresario utilizó su presencia en internet para promover inversiones que prometían altos rendimientos y servicios exclusivos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el empresario destinó gran parte del dinero obtenido a financiar su estilo de vida.

Juez declara culpable a Guo Wengui por fraude de más de mil millones de dólares

El empresario fue detenido por el FBI en marzo de 2023, cuando se encontraba en un departamento de lujo en Manhattan, con vista a Central Park. Posteriormente, en julio de 2024, un jurado federal lo delcaró culpable por cargos de fraude, fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.

Según la investigación, desde 2018 convenció a miles de personas para invertir en distintas empresas y proyectos que ofrecían ganancias elevadas o beneficios exclusivos. Sin embargo, las autoridades sostienen que esos recursos fueron utilizados principalmente para costear propiedades, lujos y otros gastos personales.

El empresario chino vivía exiliado en Estados Unidos

Antes de establecerse en Estados Unidos en 2015, Guo Wengui hizo fortuna en el sector inmobiliario en China. Abandonó su país mientras enfrentaba una notificación roja de Interpol por presunto fraude financiero, acusaciones que él ha rechazado.

Durante su estancia en Nueva York, el empresario se presentó como un crítico del Gobierno chino y defensor de la democracia. Además, mantuvo vínculos con Steve Bannon, una figura conocida de la derecha estadounidense.

De igual forma, un tribunal sentenció el año pasado a su exasociada Yvette Wang a 10 años de prisión por su participación en el esquema de fraude.

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