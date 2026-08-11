Terremoto en Colombia causa daños en seis viviendas de Ecuador

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Sismo en Colombia. Foto: AFP

Al menos seis viviendas y seis familias resultaron afectadas en Ecuador tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador. Los daños se reportaron en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Guayas.

Las autoridades ecuatorianas informaron que las viviendas presentan grietas y caída de mampostería. Hasta el momento, no se reportan personas afectadas físicamente y las familias permanecen en sus domicilios. También se registraron daños en un inmueble privado.

Terremoto en Colombia provoca daños en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalló que los daños fueron identificados en tres provincias ecuatorianas:

Carchi , en el norte del país.

, en el norte del país. Esmeraldas , en el noroeste.

, en el noroeste. Guayas, en el suroeste.

Las autoridades indicaron que las seis familias afectadas no presentan “impactos a su integridad física” y continúan en sus viviendas.

Sismo de magnitud 3.4 se registra en Guayas

Horas después del terremoto en Colombia, el Instituto Geofísico de Ecuador informó sobre otro movimiento telúrico en el país. El organismo reportó un sismo de magnitud 3.4 en la provincia de Guayas, con una profundidad de 67 kilómetros.

Este movimiento fue registrado durante la tarde del lunes, mientras las autoridades mantenían el seguimiento de posibles afectaciones relacionadas con el terremoto ocurrido en Colombia.

Por el momento, los cuerpos de rescate continúan laborando tras el sismo en Colombia, mismo que ha dejado, hasta el momento, 132 personas muertas y más de 500 heridos. Asimismo, en Ecuador, las autoridades mantienen alerta y atienden reportes por daños.

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