Se eleva a mil 943 cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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Dos terremotos sacudieron Venezuela el 24 de junio. Foto: AFP

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúa en aumento. Las autoridades informaron este martes que el saldo subió a mil 943 personas fallecidas, mientras que 10 mil 571 resultaron heridas, a casi una semana del desastre provocado por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio.

Además del incremento en el número de víctimas, el Gobierno venezolano informó que 15 mil 866 personas permanecen damnificadas, mientras las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, donde las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días.

Rescates continúan, pero encontrar sobrevivientes es cada vez más difícil

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dio a conocer el nuevo balance oficial y detalló que el número de fallecidos aumentó respecto al reporte del lunes, cuando se contabilizaban mil 719 muertos.

🇻🇪🥀🕯Aumenta el balance de muertos y heridos tras los fuertes sismos en Venezuela



La cifra de personas fallecidas ascendió a 1.943 tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



📍 Además, según el algo… pic.twitter.com/IqdftJSF9E — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 30, 2026

En el estado de La Guaira, considerado la zona cero de los terremotos, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 6 mil 461 personas. La más reciente fue un niño de 2 años, localizado durante la madrugada de este martes entre los escombros.

Sin embargo, el ritmo de los rescates ha caído de forma considerable. El primer día fueron localizadas con vida 2 mil 407 personas; para el cuarto día la cifra bajó a 345, en el quinto fueron cuatro, y este martes únicamente una persona fue encontrada con vida.

Persisten dudas sobre el número de desaparecidos

De acuerdo con las autoridades, el día de los terremotos había alrededor de 30 mil personas entre las localidades de Catia La Mar y Caraballeda, en La Guaira.

Los cálculos oficiales indican que entre 13 mil 400 y 13 mil 500 habitantes lograron salir por sus propios medios o con ayuda de familiares y vecinos, por lo que el Gobierno estima que 19 mil 861 personas sobrevivieron en esa entidad.

No obstante, las autoridades siguen sin informar una cifra oficial de desaparecidos. Con base en los datos presentados, existe una diferencia de entre 7 mil y 10 mil personas cuyo paradero no ha sido precisado.

Por su parte, la ONU estima que el número de desaparecidos podría alcanzar hasta 50 mil personas, mientras continúan las labores de localización en las zonas devastadas.

Refugios siguen recibiendo a miles de damnificados

Mientras avanzan las tareas de rescate y remoción de escombros, el Gobierno informó que mantiene habilitados 14 refugios en La Guaira y 55 más en Caracas y otros estados afectados, donde permanecen miles de personas que perdieron sus viviendas tras los terremotos.

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