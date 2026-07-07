ICE mata a mexicano durante operativo en Houston; FBI ya investiga los hechos

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Foto: Reuters

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y mató al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo realizado la mañana de este martes en Houston, Texas, informó la propia agencia federal. El caso ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con el comunicado oficial del ICE, los agentes realizaban una operación para detener a un hombre al que identificaron como una persona que presuntamente se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria. Los hechos ocurrieron en la cuadra 6800 de Canal Street, en el este de Houston.

This morning in Houston Texas, Lorenzo Salgado Araujo (a Mexican illegal alien), was pulled over but refused commands then tried to ram an ICE vehicle and run over an agent with his car.



Officers responded and the little POS is no longer with us



Anyone have any sympathy? pic.twitter.com/xesFM9Mwkm — SaltyGoat (@SaltyGoat17) July 7, 2026

ICE asegura que el agente actuó en defensa propia

Según la versión del ICE, Lorenzo Salgado intentó escapar al momento de la intervención, impactó con su vehículo una unidad de la agencia, desobedeció varias órdenes verbales y posteriormente habría intentado atropellar a uno de los agentes.

La dependencia señaló que, ante esa situación, el oficial disparó su arma “en defensa propia”. Salgado recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Ben Taub, donde más tarde murió a causa de las lesiones.

El Departamento de Bomberos de Houston confirmó que recibió el reporte del tiroteo alrededor de las 6:30 de la mañana y atendió al hombre herido antes de su traslado al hospital.

🚨 Un inmigrante mexicano murió tras ser baleado por agentes del ICE en Texas. lCE aseguró que Lorenzo Salgado intentó atropellar a sus elementos para evitar su detención; su hijo sostiene que únicamente buscaba trabajadores cuando fue baleado. https://t.co/qJXKPMqZoo — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 7, 2026

Familia cuestiona la versión; continúa la investigación

Ronaldo Salgado, quien se identificó como hijo de la víctima, declaró a Telemundo Houston que su padre se encontraba buscando trabajadores para contratar cuando ocurrió el incidente.

Hasta el momento, Reuters indicó que no ha podido verificar de manera independiente el estatus migratorio de Lorenzo Salgado ni las circunstancias exactas del enfrentamiento.

La agencia internacional recordó que en otros casos recientes las versiones iniciales de autoridades migratorias estadounidenses han sido posteriormente cuestionadas mediante videos u otras pruebas judiciales.

Ni el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han emitido comentarios adicionales sobre el caso. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

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