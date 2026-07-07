Cuba denuncia embargo de EE. UU. ante la ONU; lo califica de “implacable”

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Cuba vive una crisis. Foto: Reuters

El Gobierno de Cuba denunció ante la Asamblea General de la ONU el embargo impuesto por Estados Unidos, al que calificó como una política “implacable”, durante un debate especial que se realizó pese a la oposición del Gobierno estadounidense.

El canciller Bruno Rodríguez aseguró que el embargo representa una “guerra multidimensional” contra la isla y pidió a las Naciones Unidas mantener la atención sobre sus efectos, mientras que Estados Unidos responsabilizó al Gobierno cubano de la crisis que enfrenta el país.

“Contra Cuba, el Gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi siete décadas y se ha vuelto más despiadada en los últimos siete meses”. Bruno Rodríguez, ministro Relaciones Exteriores de Cuba

Debate mostró menor respaldo internacional a Cuba

La realización del debate fue aprobada con 136 votos a favor, nueve en contra y 40 abstenciones, una cifra menor a la obtenida en anteriores votaciones sobre el embargo.

Durante su intervención, Bruno Rodríguez afirmó que las sanciones estadounidenses se han endurecido en los últimos meses y confirmó que existen conversaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, aunque reconoció que hasta ahora no han dado resultados.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU aprueba cada año una resolución no vinculante que solicita el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba.

Estados Unidos y la Unión Europea fijan postura

El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, rechazó las acusaciones del Gobierno cubano y sostuvo que “no existe ningún bloqueo estadounidense”. Además, responsabilizó a las autoridades de La Habana por la situación económica y social que vive la isla.

“No existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo en Cuba es la guillotina que el régimen hace pender sobre la cabeza de su pueblo”. Mike Waltz, embajador estadounidense

Durante su participación, llamó a la comunidad internacional a respaldar al pueblo cubano y no al Gobierno, en una intervención que fue interrumpida en varias ocasiones por la delegación de Cuba.

“Apoyen al pueblo cubano. No apoyen al régimen que ha quebrado este país. No pueden hacer las dos cosas, ha llegado la hora de elegir”. Mike Waltz, embajador estadounidense.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis, reiteró el rechazo del bloque al embargo, pero señaló que la crisis en Cuba no se explica únicamente por las sanciones estadounidenses.

Piden reformas en Cuba

La Unión Europea insistió en que también son necesarias reformas económicas y sociales dentro de la isla para mejorar las condiciones de vida de la población.

Aunque la mayoría de los grupos regionales de la ONU mantuvo su respaldo a Cuba, el aumento de las abstenciones fue interpretado como una posible disminución del apoyo internacional a la posición de La Habana.

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