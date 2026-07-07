¿Hubo tensión? El saludo entre Trump y Meloni se vuelve viral en la OTAN

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Foto: Reuters

Un video del saludo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante la cumbre de la OTAN se volvió viral en redes sociales, ya que usuarios interpretaron que la mandataria mostró un gesto de incomodidad al acercarse al mandatario estadounidense.

Las imágenes muestran a ambos líderes saludándose antes de una fotografía oficial. Aunque en redes sociales se afirmó que existía tensión entre ambos, ninguno de los dos realizó comentarios sobre el momento registrado en video.

The facial expressions of Meloni, who came to take a photo with Trump, drew significant attention.pic.twitter.com/xllweajkPP — The Hormuz Wire (@HormuzJournal) July 6, 2026

¿Por qué se habla de tensión entre Trump y Meloni?

La difusión del video ocurre días después de un nuevo intercambio de declaraciones entre ambos mandatarios. El domingo, Donald Trump publicó en su red social Truth Social una imagen manipulada de Giorgia Meloni, acompañada del mensaje en inglés: “Restraining order required” (“Se requiere una orden de alejamiento”), lo que generó diversas reacciones.

Antes del inicio de la cumbre de la OTAN, Trump fue cuestionado sobre la líder italiana y respondió que “es una buena persona”, aunque añadió que, en su opinión, “cometió un error” al no respaldar la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Italia busca mantener la unidad en la OTAN

Hasta el momento, Giorgia Meloni no ha respondido públicamente a las declaraciones de Trump ni a la publicación realizada en Truth Social.

Por su parte, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, minimizó la polémica y aseguró que la prioridad del Gobierno italiano es preservar la relación con sus aliados.

El funcionario declaró que lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental, en vísperas de las reuniones de la OTAN.

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