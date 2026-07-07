Cuba reconecta el sistema eléctrico mientras persisten las fallas y la escasez de combustible

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Foto: AFP

Cuba comenzó a recuperar de forma gradual el servicio eléctrico este martes, un día después de un apagón nacional que dejó sin energía a los 9.6 millones de habitantes de la isla. Las autoridades informaron que 10 de las 15 provincias, incluida La Habana, ya fueron reconectadas al Sistema Eléctrico Nacional, aunque el suministro aún no llega a todos los hogares.

La empresa eléctrica de la capital indicó que más del 65% de La Habana ya cuenta nuevamente con electricidad. Sin embargo, la escasez de combustible sigue dificultando la recuperación total del servicio.

La falta de combustible agrava la crisis eléctrica en Cuba

Las autoridades cubanas explicaron que el apagón se produjo por una oscilación de voltaje combinada con una baja generación de energía, lo que provocó la desconexión del sistema eléctrico el lunes.

El presidente Miguel Díaz-Canel atribuyó la crisis a las sanciones de Estados Unidos y aseguró que el bloqueo petrolero impuesto desde enero ha reducido la disponibilidad de combustible para operar las plantas generadoras.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que “sin combustible para energizar plantas, la caída del Sistema Eléctrico Nacional se prolonga”.

Infraestructura deteriorada y sanciones complican la recuperación

La red eléctrica cubana enfrenta problemas constantes debido al envejecimiento de sus instalaciones y a las fallas recurrentes en sus centrales termoeléctricas.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la principal del país, permanece fuera de operación por trabajos de reparación y, según las autoridades, ha sufrido más de 15 interrupciones desde principios de año.

Mientras tanto, en la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez volvió a denunciar el embargo de Estados Unidos y lo responsabilizó de agravar la situación energética. En respuesta, el embajador estadounidense Mike Waltz rechazó esas acusaciones y aseguró que “no existe ningún bloqueo estadounidense”.

Las autoridades cubanas continúan trabajando para restablecer por completo el suministro eléctrico en todo el país.

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