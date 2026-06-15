Identifican a joven que murió en Brasil tras salto extremo sin cuerda; hay detenidos

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Salto extremo en Brasil termina en tragedia; hay detenidos. Foto: Cuartoscuro

María Eduarda Rodrigues de Freitas, una profesora brasileña de 21 años apasionada por el deporte y la naturaleza, murió durante una actividad de bungee jumping en el estado de São Paulo, Brasil, después de que presuntamente fuera lanzada al vacío sin que le colocaran las cuerdas de seguridad.

La tragedia ocurrió el pasado 13 de junio en el llamado Puente del Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira. El caso ha causado conmoción en Brasil y derivó en una investigación por posible negligencia contra los responsables de la actividad extrema.

¿Quién era María Eduarda Rodrigues de Freitas?

Conocida entre familiares y amigos como “Duda”, María Eduarda vivía en Jandira, en el estado de São Paulo. La joven se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva y trabajaba como profesora. En sus redes sociales compartía constantemente fotografías relacionadas con el ejercicio, actividades al aire libre y viajes en contacto con la naturaleza.

Según publicaciones realizadas horas antes del accidente, María Eduarda estaba emocionada por realizar el salto. Incluso compartió una imagen acompañada del mensaje “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

El accidente que terminó con su vida

De acuerdo con las primeras investigaciones, María Eduarda contrató una experiencia de bungee jumping con la empresa Entre Cuerdas, especializada en deportes extremos. Testigos grabaron el momento en que tres instructores la levantan, le indican que abra los brazos y posteriormente la lanzan desde una altura cercana a los 40 metros.

🇧🇷 | Una mujer de 21 años murió durante un salto de cuerda de 40 metros en Limeira, Brasil, después de que los organizadores olvidaran sujetar la cuerda de seguridad. pic.twitter.com/Ax2sEuMU5r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

Sin embargo, según las autoridades, la joven fue arrojada sin que estuvieran colocadas las cuerdas de seguridad que debían sostenerla durante el salto. A su vez, a Policía Militar informó que las lesiones provocadas por la caída le causaron la muerte de forma inmediata.

La madre exige justicia tras la tragedia

Tras el accidente, la madre de María Eduarda publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó lo ocurrido como una “gravísima e inadmisible falla humana”.

Lo que debería haber sido un momento de superación y deporte extremo se transformó en una escena de horror producto de una negligencia injustificable.

Las autoridades brasileñas citaron a declarar a los organizadores y responsables de la actividad, mientras que tres personas vinculadas con la operación del salto quedaron bajo investigación para determinar su grado de responsabilidad.

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