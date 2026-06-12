Impactante accidente en aeropuerto: ala de avión choca contra antena y desata evacuación

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Foto: AFP

Un avión Boeing 777 de Turkish Airlines sufrió un incidente en tierra en el Aeropuerto de Antalya, Turquía, luego de que una de sus alas impactara una estructura ubicada en la zona de maniobras, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

En redes sociales se asegura que los 267 pasajeros a bordo fueron evacuados y una persona resultó con lesiones menores.

El percance ocurrió el 11 de junio de 2026, cuando el vuelo TK2430, procedente de Estambul, se dirigía hacia su posición de estacionamiento tras aterrizar sin contratiempos.

Un #Boeing777-3Q8(ER) de #TurkishAirlines 🇹🇷, matrícula TC-LKD, impactó una antena de radar mientras rodaba hacia plataforma en #Antalya trascumplor el vuelo TK2430 desde Estambul. El avión es operado por #IndiGo bajo leasing. A bordo 267 pasajeros; todos fueron evacuados. pic.twitter.com/vB1awV4heY — Transponder 1200 (@Transponder1200) June 11, 2026

Boeing 777 golpeó una antena durante maniobra en Antalya

De acuerdo con los reportes preliminares, el avión involucrado fue un Boeing 777-3Q8(ER) con matrícula TC-LKD.

La aeronave había completado de forma normal su trayecto desde Estambul, pero durante el desplazamiento en plataforma, la punta del ala derecha impactó una antena de radar instalada dentro del aeropuerto.

Testigos señalaron que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para escucharse desde distintos puntos cercanos a la zona donde ocurrió el incidente.

Not only the Right wing and fuselage damage, but the powerful strike has also penetrated through the cabin side wall panels and resulted in dislodging of overhead compartment and few Oxygen masks of middle rows.



Visuals from the cabin of the Turkish Airlines Boeing 777-3Q8(ER)… https://t.co/XAeZMaueSK pic.twitter.com/5O54uaRAjv — FL360aero (@fl360aero) June 11, 2026

Evacúan a 267 pasajeros tras el impacto

Tras la colisión, se lee en las notas periodísticas, equipos de emergencia aeroportuaria acudieron de inmediato para inspeccionar la aeronave y coordinar la evacuación de los ocupantes.

Según la información disponible, los 267 pasajeros abandonaron el avión de manera segura y únicamente se reportó una persona con lesiones leves.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran daños visibles en el ala derecha y parte del fuselaje.

حادثة اصطدام في مطار انطاليا الدولي AYT 🇹🇷 الاسطدام كان بين برج انارة وطائرة B777-300ER للخطوط التركية والطائرة كانت مشتأجرتها شركة الطيران ايندجو والطائرة تحمل التسجيل TC-LKD pic.twitter.com/UqliYMuTRt — اخبار الطيران | Aviation News (@Abdulrhmnym) June 11, 2026

Daños alcanzaron el interior de la aeronave

Fotografías tomadas dentro del avión evidencian que varios compartimentos superiores quedaron desplazados tras el impacto.

También se observa el despliegue de algunas máscaras de oxígeno en filas intermedias, lo que sugiere la fuerza del golpe registrado durante la maniobra en tierra.

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