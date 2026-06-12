Impactante accidente en aeropuerto: ala de avión choca contra antena y desata evacuación
Un avión Boeing 777 de Turkish Airlines sufrió un incidente en tierra en el Aeropuerto de Antalya, Turquía, luego de que una de sus alas impactara una estructura ubicada en la zona de maniobras, de acuerdo con reportes de medios internacionales.
En redes sociales se asegura que los 267 pasajeros a bordo fueron evacuados y una persona resultó con lesiones menores.
El percance ocurrió el 11 de junio de 2026, cuando el vuelo TK2430, procedente de Estambul, se dirigía hacia su posición de estacionamiento tras aterrizar sin contratiempos.
Boeing 777 golpeó una antena durante maniobra en Antalya
De acuerdo con los reportes preliminares, el avión involucrado fue un Boeing 777-3Q8(ER) con matrícula TC-LKD.
La aeronave había completado de forma normal su trayecto desde Estambul, pero durante el desplazamiento en plataforma, la punta del ala derecha impactó una antena de radar instalada dentro del aeropuerto.
Testigos señalaron que el golpe fue lo suficientemente fuerte como para escucharse desde distintos puntos cercanos a la zona donde ocurrió el incidente.
Evacúan a 267 pasajeros tras el impacto
Tras la colisión, se lee en las notas periodísticas, equipos de emergencia aeroportuaria acudieron de inmediato para inspeccionar la aeronave y coordinar la evacuación de los ocupantes.
Según la información disponible, los 267 pasajeros abandonaron el avión de manera segura y únicamente se reportó una persona con lesiones leves.
Las imágenes difundidas posteriormente muestran daños visibles en el ala derecha y parte del fuselaje.
Daños alcanzaron el interior de la aeronave
Fotografías tomadas dentro del avión evidencian que varios compartimentos superiores quedaron desplazados tras el impacto.
También se observa el despliegue de algunas máscaras de oxígeno en filas intermedias, lo que sugiere la fuerza del golpe registrado durante la maniobra en tierra.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.