Trump acusa a Irán de mentir y Casa Blanca revela cinco puntos del acuerdo

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Estados Unidos e Irán difundieron versiones distintas sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra, luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, rechazara el contenido de un documento divulgado por medios iraníes y la Casa Blanca presentara su propia versión de los términos discutidos entre ambas partes.

El viernes, Trump acusó a Irán de difundir información falsa sobre el contenido de las negociaciones y aseguró que el texto filtrado por Teherán no corresponde a los términos acordados entre ambas delegaciones.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que los puntos difundidos por Irán “no tienen nada que ver con los términos que se acordaron por escrito”. Además, sostuvo que las autoridades iraníes no han negociado de buena fe.

Casa Blanca expone condiciones del acuerdo con Irán

Tras la difusión de información procedente de medios iraníes, un alto funcionario estadounidense explicó a la AFP cuáles serían los principales puntos aceptados por Teherán dentro del marco de negociación planteado por Washington.

Según la versión presentada por la Casa Blanca, el acuerdo contempla cinco aspectos principales:

Destrucción y retiro del material nuclear iraní

Desmantelamiento del programa nuclear

Liberación de fondos únicamente después del cumplimiento de los términos acordados

Mantenimiento de la apertura del estrecho de Ormuz

Fin del financiamiento iraní a grupos considerados terroristas por Estados Unidos

Washington sostiene que estos son los elementos incluidos en las conversaciones para alcanzar un acuerdo que permita terminar el conflicto.

Teherán difunde un proyecto distinto de negociación

La versión presentada por Irán difiere de la expuesta por la Casa Blanca.

La agencia oficial iraní IRNA informó que Teherán no contempla renunciar al control del estrecho de Ormuz y mantendrá su derecho al enriquecimiento nuclear dentro de cualquier acuerdo futuro.

Por otra parte, la agencia Mehr publicó lo que identificó como el texto discutido entre las partes. De acuerdo con esa información, el documento plantea un “cese permanente e inmediato de las hostilidades”, incluyendo acciones relacionadas con el conflicto en Líbano.

El proyecto también contempla un periodo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Fondos bloqueados y reparaciones, entre las exigencias iraníes

Según la información difundida por medios iraníes, la propuesta incluye la liberación de 24 mil millones de dólares correspondientes a fondos iraníes bloqueados durante el periodo de negociación.

El documento también establece que Estados Unidos y sus aliados deberían compensar a Irán por los daños sufridos durante la guerra.

De acuerdo con el texto divulgado por Teherán, las reparaciones incluirían:

Planes de reconstrucción por al menos 300 mil millones de dólares

Compensaciones por daños derivados del conflicto

Apoyo económico para la recuperación posterior a la guerra

Las fuentes iraníes agregaron que las negociaciones finales no comenzarían antes de que se cumplan varias condiciones previas.

Diferencias sobre sanciones y recursos financieros

La propuesta difundida por Irán señala que antes de iniciar la etapa final de las negociaciones deberían concretarse varias medidas económicas.

Entre ellas figuran:

La liberación de la mitad de los fondos iraníes bloqueados

bloqueados La suspensión de las sanciones dirigidas al sector petrolero iraní

El levantamiento del bloqueo naval

Mientras Washington afirma que los recursos financieros permanecerán retenidos hasta que Irán cumpla los términos del acuerdo, la versión difundida por Teherán plantea que parte de esos fondos deben liberarse antes de avanzar hacia una negociación definitiva.

Las diferencias entre ambos documentos muestran que las partes mantienen posiciones distintas sobre temas centrales de la negociación, incluidos el programa nuclear iraní, el acceso a recursos financieros bloqueados, las sanciones económicas y el control estratégico del estrecho de Ormuz.

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