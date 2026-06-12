“Todos, de algún modo, somos migrantes”: León XIV refuerza mensaje desde España

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El Papa León XIV llamó a la integración de los migrantes durante el último día de su visita a las Islas Canarias, en España, donde reiteró su respaldo a este colectivo y destacó que la integración requiere esfuerzos tanto de quienes llegan como de las comunidades que los reciben.

El pontífice, de 70 años, viajó este viernes a Tenerife procedente de Gran Canaria, dentro de una gira marcada por la atención a la cuestión migratoria. Las Islas Canarias se han convertido en uno de los principales puntos de llegada de migrantes que buscan alcanzar territorio español y europeo a través de la ruta atlántica.

Desde el centro de acogida "Las Raíces", en Tenerife, el Papa dejó un mensaje que toca el corazón de los migrantes. 🤍🙏



“No importa de dónde vengas, el amor de Dios no conoce fronteras”.



¡Oremos por las personas migrantes!



Sigue aquí el último día del viaje del Papa por… pic.twitter.com/vh8afxZ0DR — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) June 12, 2026

Durante una visita al centro de acogida Las Raíces, León XIV fue recibido por voluntarios y personas migrantes. Ahí aseguró que “todos, de algún modo, somos migrantes”.

“Todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno”, expresó.

León XIV habla sobre integración de migrantes

Más tarde, el Papa sostuvo un encuentro con organizaciones religiosas y civiles dedicadas al apoyo de personas recién llegadas al archipiélago. Durante la reunión escuchó testimonios sobre los recorridos realizados por migrantes para llegar a Europa y sobre las dificultades enfrentadas tras su arribo.

En su mensaje, León XIV planteó que la integración implica responsabilidades compartidas.

“Integrar es un camino recíproco: quien llega aprende a habitar una tierra nueva, y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro”, señaló.

El pontífice pidió a los migrantes:

Aprender la lengua del país receptor

Respetar sus leyes

Conocer sus costumbres

Al mismo tiempo, recordó a las sociedades de acogida la importancia de facilitar la incorporación de quienes llegan y contribuir a que formen parte de la comunidad.

Testimonios durante la visita del Papa a Tenerife

La presencia de León XIV en Tenerife reunió a personas que acudieron para observar su recorrido y escuchar sus mensajes.

Entre ellas estuvo Aliu Ceesay, un joven de 16 años procedente de Gambia que llegó a España hace un mes. El adolescente destacó la postura del pontífice respecto a la migración.

“Le da igual si somos blancos o negros, musulmanes o cristianos. Quiere ayudar”, indicó.

También acudió Jéssica López, administrativa de 43 años residente en Tenerife, quien manifestó coincidir con el mensaje del Papa sobre la situación migratoria.

“La mayoría de nuestras familias somos hijos de inmigrantes y, al final, son vidas humanas”, comentó.

Condena la indiferencia y recuerda a migrantes fallecidos

La jornada en Tenerife ocurrió un día después de que León XIV visitara Gran Canaria, donde realizó varios actos relacionados con la migración.

En el puerto de Arguineguín arrojó una corona de flores al mar en memoria de las personas que murieron intentando llegar a las islas. También bendijo una cruz construida con madera procedente de una embarcación utilizada por migrantes.

Durante ese acto afirmó que “la dignidad humana no tiene pasaporte” y condenó la indiferencia frente a la situación de quienes emprenden estos viajes.

Además, señaló la existencia de redes criminales que se aprovechan de las personas que buscan abandonar situaciones de pobreza o conflicto.

La ruta migratoria hacia Canarias

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 1 mil 200 personas murieron o desaparecieron durante 2025 en la ruta marítima entre África y las Islas Canarias.

El pontífice afirmó que Europa no debe acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico se conviertan en escenarios de tragedias humanas vinculadas con la migración.

Asimismo, sostuvo que esta situación interpela tanto a los países de origen como a los de tránsito, debido a las condiciones que obligan a miles de personas a abandonar sus hogares y exponerse a redes de traficantes.

Como última actividad relevante de su viaje a España, León XIV tiene previsto celebrar una misa al aire libre en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ante decenas de miles de asistentes. Posteriormente partirá hacia Roma, donde concluirá su visita al país europeo.

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