Policías disfrazados de mascotas del Mundial 2026 detienen a presunto vendedor de droga en Perú

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Presunto vendedor de droga, apresado por mascotas mundialistas. Foto: Getty Images

Policías peruanos disfrazados de las mascotas del Mundial de Fútbol 2026 participaron en un operativo en Lima que terminó con la detención de un presunto narcomenudista, informó la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con las autoridades, dos agentes caracterizados como Clutch y Maple, personajes vinculados a la Copa del Mundo de 2026, formaron parte de una intervención realizada en una vivienda ubicada en un barrio popular de la capital peruana.

El operativo ocurrió cuando los policías rompieron con un mazo metálico la puerta de acceso al inmueble para permitir el ingreso de otros elementos que participaban en la acción.

Peru’da polis, uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini yakalamak için Dünya Kupası maskotları kılığına girdi. pic.twitter.com/pZ6ba2uhd4 — Yzb Hakan (@hakaanyzb) June 12, 2026

Operativo en Lima con Clutch y Maple

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, unidad especializada en el combate a la delincuencia común, informó a medios de comunicación que durante la intervención fue detenido Carlos Cabrera, de 48 años.

Según explicó el mando policial, los agentes recurrieron a los disfraces de las mascotas del Mundial debido a que tenían información de que el sospechoso gusta del futbol.

Las autoridades señalaron que Cabrera se encontraba dentro de su domicilio observando la ceremonia de inauguración del torneo que se realizaba en la Ciudad de México cuando ocurrió la intervención policial.

¿Quiénes son las mascotas utilizadas en el operativo?

Los disfraces utilizados por los agentes corresponden a dos de las mascotas oficiales relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026.

Clutch representa a Estados Unidos y está inspirado en un águila calva

Maple representa a Canadá y tiene la figura de un alce

Zayu representa a México y está inspirado en un jaguar

La policía peruana no informó si durante el operativo se aseguraron sustancias ilícitas u otros objetos relacionados con la investigación.

Undercover cops.



Police officers dressed as mascots of the FIFA World Cup arrest a suspect during an undercover operation into drug trafficking in Lima, Peru



📸 Hugo Curotto Olaechea / PERU NATIONAL POLICE pic.twitter.com/cDgHyiKCaV — AFP News Agency (@AFP) June 12, 2026

Escuadrón Verde recurre a disfraces en algunos operativos

El Escuadrón Verde es una unidad de la Policía Nacional del Perú que realiza acciones contra delitos comunes y, en ocasiones, emplea estrategias de camuflaje para acercarse a los objetivos de investigación.

En esta ocasión, los agentes utilizaron los personajes de Clutch y Maple para participar en la intervención que culminó con la captura del presunto narcomenudista.

Las autoridades indicaron que el detenido quedó a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

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