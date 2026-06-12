Donald Trump celebrará su cumpleaños con pelea de la UFC en la Casa Blanca.

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El evento costará 60 millones de dólares. Foto: AFP

Donald Trump celebrará su cumpleaños 80 con una pelea de Ultimate Fighting Championship (UFC) que se realizará en los jardines de la Casa Blanca el próximo domingo 14 de junio.

De acuerdo con AFP, se construyó un ring especial para esta pelea, llamado “The Claw”; participaron un total de 14 competidores de la UFC.

El evento, nombrado “UFC Freedom 250”, fue calificado por Donald Trump como una gran manera de inaugurar el 250 aniversario de la independencia estadounidense, sin mencionar que ocurría en su cumpleaños.

La pelea en la Casa Blanca costará 60 millones de dólares, de los cuales, Donald Trump aseguró que la UFC asumiría los gastos.

Este evento se realizará como una especie de “regalo” a la Casa Blanca tras la firma de un acuerdo de colaboración con el jefe de la UFC, Dana White, para promover las artes marciales mixtas a nivel internacional, según destacó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, Dana White aseguró que habrá alrededor de 4 mil espectadores en la Casa Blanca; más de la mitad de las entradas serán para miembros de las fuerzas armadas.

En cambio, estimó que 125 mil personas verían el encuentro en una pantalla grande afuera del inmueble presidencial. AFP destacó que es la primera actividad de este tipo que se realiza en los 200 años de historia de la Casa Blanca.

Pelea de la UFC en la Casa Blanca, un mensaje de Donald Trump

“The Claw” fue instalado en el mismo césped histórico donde el presidente Bill Clinton celebró la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1993; también, donde Richard Nixon pronunció su discurso de despedida final.

El pasado 11 de junio, periodistas verificaron que el ring pesa 600 toneladas; tiene 47 metros de ancho y 28 de altura. Es más alta que la propia Casa Blanca.

El director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington, Peter Loge, declaró a la AFP que esta pelea de la UFC en la Casa Blanca es una muestra de la virilidad de Donald Trump en la guerra y crisis económica.

“En una época de caos en Estados Unidos, se trata de decir que Estados Unidos es fortaleza, es fuerza y tiene el control. Hay fuegos artificiales… y dos tipos dándose de golpes”, subrayó.

Además, Donald Trump tiene relación con los líderes de la UFC, toda vez que su respaldo en varias peleas contribuyó a que ganara el apoyo de jóvenes aficionados en su ascenso político, de acuerdo con AFP.

Se oponen a la pelea

AFP destacó que la próxima pelea del próximo domingo fue criticada, por considerarse insensible para el momento de la guerra contra Irán.

El gobierno de Donald Trump enfrentó una demanda para impedir la celebración de este encuentro; las partes quejosas apelaron a un uso indebido de espacios públicos para “enriquecer” a los aliados del presidente.

Por su parte, la Casa Blanca rechazó las acusaciones en un escrito presentado ante las autoridades judiciales.

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