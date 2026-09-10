Incendio en ferri de Filipinas deja 5 muertos y 87 desaparecidos

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Incendio en ferri. Foto: FB @coastguardph

Al menos cinco personas murieron y 87 permanecen desaparecidas tras el incendio registrado en un ferri cerca de Palawan, una provincia ubicada en el oeste de Filipinas, informaron autoridades de la Guardia Costera.

El incendio ocurrió la noche del miércoles a bordo del ferri M/V June Aster, mientras la embarcación se encontraba cerca de la costa de Palawan, una zona conocida por sus destinos turísticos.

Veintiocho personas habían sido rescatadas luego de que un barco de pasajeros, que transportaba a 124 personas, se incendiara frente a las costas de Palawan en #Filipinas, informó la guardia costera local.



El barco, que transportaba a 117 pasajeros y 17 tripulantes, se… pic.twitter.com/hJGlfRNkkg — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 9, 2026

De acuerdo con la capitana de la Guardia Costera, Noemi Cayabyab, hasta el momento han sido rescatadas 42 personas, mientras que cinco fueron reportadas sin vida.

Continúan las labores de búsqueda y rescate

La autoridad explicó que, con base en el número de sobrevivientes y fallecidos, 87 personas continúan desaparecidas.

El manifiesto del barco registra a 134 pasajeros y tripulantes, según la información proporcionada por la Guardia Costera.

Cayabyab advirtió que las cifras podrían cambiar debido a que las operaciones de búsqueda y rescate continúan en marcha.

“Estos son datos vivos y podrían cambiar”, señaló la capitana al referirse al número de personas localizadas y desaparecidas.

Las autoridades mantienen las labores para localizar a posibles sobrevivientes y esclarecer la situación tras el incendio ocurrido en la embarcación.

¿De dónde salió el ferri M/V June Aster?

De acuerdo con datos del servicio de monitoreo naval MarineTraffic, el ferri M/V June Aster había partido desde Manila, la capital de Filipinas.

Hasta el momento, la información disponible señala que el incendio se registró cerca de la costa de Palawan. Las autoridades no han dado a conocer en este reporte las posibles causas que originaron el fuego.

Se espera que la Guardia Costera actualice la información conforme avancen las labores en la zona y se confirme el número total de víctimas y sobrevivientes.

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