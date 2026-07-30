EE.UU. e Irán negocian una nueva desescalada de bombardeos, revela Pakistán

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Foto: U.S. Central Command/Via Reuters

Representantes de Estados Unidos e Irán están negociando una desescalada de bombardeos después de intensificar ataques en los últimos días, de acuerdo con Pakistán, país mediador.

El portavoz de la cancillería pakistaní, Tahir Andrabi, declaró a la prensa que su país hace “todo lo posible” por encaminar nuevamente el protocolo de acuerdo de paz que quedó suspendido en julio por desacuerdos sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas de petróleo mundiales.

No obstante, indicó que Estados Unidos e Irán siguen negociando, principalmente una desescalada para disminuir los bombardeos de días recientes.

“Las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada”, declaró Tahir Andrabi, de acuerdo con la AFP.

La guerra en Medio Oriente

Durante esta semana, se reanudaron los bombardeos en distintos países de Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras una breve desescalada hecha para negociar.

Este jueves, el Comando Central del ejército estadounidense (Centcom) aseguró que “completaron exitosamente una intensa oleada de ataques contra Irán”. Golpearon docenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Por su parte, la agencia estatal de noticias iraní IRNA reportó bombardeos contra varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán y la isla de Qeshm, en el Golfo.

Tres personas de una misma familia murieron y otras dos resultaron heridas en Qeshm, añadió la agencia noticiosa FARS.

Además, en Egipto se reportó el incendio de dos navíos, uno de ellos estadounidenses, en el puerto de Damietta. El ataque fue perpetrado por drones de origen desconocido, según AFP.

Un día antes, milicias a favor de Irán bombardearon instalaciones petroleras de Arabia Saudita, país aliado de Estados Unidos. Washington respondió con una ofensiva aérea en zonas logísticas y armamentísticas de grupos pro iraníes en Irak.

La situación en el mar Rojo

Los conflictos entre Washington e Irán se deben principalmente al control en el estrecho de Ormuz, disputado por ambas naciones desde el inicio de la guerra

El nuevo bloqueo a dicha ruta marítima ha provocado que Arabia Saudita transporte su petróleo a través del mar Rojo. Sin embargo, rebeldes hutíes, quienes respaldan a Irán, anunciaron el bloqueo de buques en la región.

Según información de Yemen, los hutíes quieren fijar el cobro de tasas a barcos que transiten por el estrecho de Bab al Mandeb, que permite el acceso al mar Rojo.

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