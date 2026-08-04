Incendios en Spokane, EE. UU., dejan más de 65 mil evacuados y cientos de casas destruidas

GENERANDO AUDIO...

Más de 65 mil desplazados en Spokane por incendios. Foto: AFP

Los incendios forestales que afectan la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, obligaron a evacuar a más de 65 mil personas y han destruido entre 700 y mil 110 estructuras, informaron autoridades locales. Los equipos de emergencia continúan combatiendo tres frentes activos, mientras miles de habitantes permanecen fuera de sus hogares.

Las autoridades también informaron la detención de Aaron Farinacci, de 37 años, como presunto responsable de provocar el mayor de los incendios. El sospechoso enfrenta una fianza de un millón de dólares mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del fuego.

Around 60,000 people were ordered to evacuate as wildfires threatened the city of Spokane in Washington state, with firefighters battling burning homes and fast-moving blazes amid thick smoke and charred debris, local officials said pic.twitter.com/xUXzKegCiX — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Incendios forestales arrasan miles de hectáreas en Spokane

De acuerdo con el sistema federal InciWeb, los tres incendios han consumido 3 mil 248 hectáreas en los alrededores de Spokane, ciudad de aproximadamente 260 mil habitantes.

Los bomberos aprovecharon un descenso temporal de las temperaturas para contener parcialmente dos de los incendios. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el calor volverá a intensificarse durante la semana, lo que podría complicar nuevamente las labores de combate.

Here is a short video clip from our Emergency Operations Team last night (08-01-2026) on Long Lake, facing the Spokane County side.



WILDLAND Fires: SPOKANE FIRES. This includes the Old Trails Road Fire, Autumn Lane, and Fairview Road Fire. Current Map: https://t.co/6UoiT5UU4r pic.twitter.com/gUXy7GaWLR — SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) August 2, 2026

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas. No obstante, por su parte, el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, destacó la magnitud de la evacuación.

La estimación es de hasta 65 mil personas que tuvimos que evacuar de estas zonas.

Autoridades evalúan daños y mantienen estado de emergencia

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, informó que brigadas recorren la ciudad para evaluar los daños y advirtió que el regreso de los habitantes podría tardar.

Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad.

Por su parte, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, calificó los incendios como “el peor desastre natural” en la historia de Spokane y recordó que el estado de emergencia permanece vigente desde el 1 de agosto.

I just met with members of Colville Tribal leadership in Nespelem, which is one of many communities heavily impacted by fires. We’re hoping to get a positive response soon from FEMA on an emergency declaration we requested to help these communities get the resources they need. pic.twitter.com/gnDTUFIYrt — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) August 4, 2026

Además, unas 3 mil 700 viviendas y negocios continúan sin suministro eléctrico debido a la emergencia, mientras las autoridades buscan contactar a 14 personas con las que aún no han logrado establecer comunicación.

Especialistas señalaron que la sequía, las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas han favorecido la propagación de los incendios forestales en la región.

Over 600 buildings burned down and nearly 60,000 were ordered to evacuate after uncontained wildfires spread in the city of Spokane ‌in Washington state, as Mayor Lisa Brown warned of possible loss of life https://t.co/UxMtVwckQ9 pic.twitter.com/FGWPiW38tv — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento