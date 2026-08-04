Incendios en Spokane, EE. UU., dejan más de 65 mil evacuados y cientos de casas destruidas
Los incendios forestales que afectan la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, obligaron a evacuar a más de 65 mil personas y han destruido entre 700 y mil 110 estructuras, informaron autoridades locales. Los equipos de emergencia continúan combatiendo tres frentes activos, mientras miles de habitantes permanecen fuera de sus hogares.
Las autoridades también informaron la detención de Aaron Farinacci, de 37 años, como presunto responsable de provocar el mayor de los incendios. El sospechoso enfrenta una fianza de un millón de dólares mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del fuego.
Incendios forestales arrasan miles de hectáreas en Spokane
De acuerdo con el sistema federal InciWeb, los tres incendios han consumido 3 mil 248 hectáreas en los alrededores de Spokane, ciudad de aproximadamente 260 mil habitantes.
Los bomberos aprovecharon un descenso temporal de las temperaturas para contener parcialmente dos de los incendios. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el calor volverá a intensificarse durante la semana, lo que podría complicar nuevamente las labores de combate.
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas. No obstante, por su parte, el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, destacó la magnitud de la evacuación.
La estimación es de hasta 65 mil personas que tuvimos que evacuar de estas zonas.
Autoridades evalúan daños y mantienen estado de emergencia
La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, informó que brigadas recorren la ciudad para evaluar los daños y advirtió que el regreso de los habitantes podría tardar.
Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad.
Por su parte, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, calificó los incendios como “el peor desastre natural” en la historia de Spokane y recordó que el estado de emergencia permanece vigente desde el 1 de agosto.
Además, unas 3 mil 700 viviendas y negocios continúan sin suministro eléctrico debido a la emergencia, mientras las autoridades buscan contactar a 14 personas con las que aún no han logrado establecer comunicación.
Especialistas señalaron que la sequía, las altas temperaturas y las condiciones climáticas extremas han favorecido la propagación de los incendios forestales en la región.
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