Tensión política en Colombia tras elecciones; observadores descartan fraude

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Colombia enfrenta un clima de tensión política después de las elecciones celebradas el pasado fin de semana, luego de que el presidente Gustavo Petro insistiera en la existencia de un presunto fraude electoral, pese a que observadores internacionales han respaldado la transparencia del proceso.

En entrevista para Unotv.com, Paula García, directora encargada de Red Más Noticias, explicó que el ambiente político sigue marcado por la incertidumbre y por la narrativa impulsada desde el Gobierno colombiano.

“El ambiente después de las elecciones sigue siendo un ambiente de mucha tensión. Son dos elecciones diferentes, pero el tema de una retórica que viene directamente del jefe de Estado ha empezado a instaurar una narrativa de un presunto fraude”. Paula García, directora encargada de Red Más Noticias

La especialista destacó que, a lo largo de los últimos cuatro años, distintos sectores políticos e instituciones han cerrado filas en torno al sistema electoral colombiano ante los cuestionamientos surgidos tras los comicios.

“Hace muy pocos minutos salió el informe de la Unión Europea que vino a auditar las elecciones del domingo. Dice que todo marcha bien, que todo muestra signos de transparencia. La diferencia entre el preconteo y el escrutinio es de 1%, casi imperceptible, lo cual significa que la diferencia es total”. Paula García, directora encargada de Red Más Noticias

No obstante, señaló que la incertidumbre continúa presente entre la población debido a que algunos de los resultados no coincidieron con las expectativas.

“Si bien se esperaba que el candidato Iván Cepeda quedara en primer lugar y que Abelardo de la Espriella, que es más radical, quedara como segundo, no ocurrió así. Pero todavía cuando uno habla con la gente, todavía está muy indecisa”. Paula García, directora encargada de Red Más Noticias

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