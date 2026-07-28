Increíble rescate: joven de 16 años salva a un niño en el mar y Trump lo condecorará

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Trump premiará a joven de 16 años por rescatar a un niño del mar. Foto: AFP/Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que otorgará una alta condecoración civil a Ryder, un socorrista de 16 años que protagonizó un rescate en la playa Seabright, en California, al salvar a un niño de 10 años que era arrastrado por el fuerte oleaje.

El reconocimiento fue anunciado luego de que el video del rescate se viralizara en redes sociales y fuera compartido por Donald Trump Jr., quien pidió distinguir públicamente al joven por su actuación.

Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI — Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026

“Otorguen a este socorrista de 16 años el máximo honor civil. ¡Esto sí que es lo mejor de Estados Unidos! ¡Bien hecho!”, escribió el hijo del mandatario.

¿Qué ocurrió durante el rescate?

De acuerdo con medios locales, el rescate ocurrió el 25 de julio en la playa Seabright, donde un niño de 10 años quedó atrapado por el fuerte oleaje y comenzó a ser arrastrado mar adentro.

Ryder, estudiante de secundaria y socorrista de temporada de los Parques Estatales de Santa Cruz, se lanzó al agua para auxiliar al menor.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo ambos son golpeados y revolcados por las olas durante casi dos minutos, mientras el joven intenta mantener sujeto al niño sin soltarlo.

El joven pidió a las personas, que intentaban ingresar al agua para ayudar, que permanecieran a salvo, mientras continuaba luchando contra la corriente. Minutos después, un segundo socorrista logró incorporarse al rescate y ambos consiguieron llevar al menor hasta la orilla.

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