Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio; este viernes entró en su séptimo día

EE. UU. atacó en particular un barco. FOTO: Afp

La agencia oficial de noticias libanesa Ani informó de ataques israelíes nocturnos contra seis localidades del sur de Líbano, sin mencionar víctimas por el momento.

Según la misma fuente, otro ataque tuvo como objetivo el viernes por la mañana la localidad de Dours, en las afueras de Baalbek, en el este.

Explosiones en Teherán, Israel ataca “la infraestructura del régimen”

La televisión pública iraní Irib informó de “varias explosiones” en la capital del país, después de que el ejército israelí anunciara una oleada de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”.

Hezbolá libanés reivindicó disparos de artillería y cohetes contra posiciones del ejército israelí cerca de la frontera. Poco antes, pidió la evacuación de las localidades israelíes situadas “a menos de cinco kilómetros” de la línea limítrofe.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, también anunciaron que lanzaron misiles y drones hacia Tel Aviv, en Israel.

Hotel atacado en Baréin

Las autoridades de Baréin informaron que ataques iraníes alcanzaron este viernes un hotel y dos edificios residenciales de la capital, Manama, y causaron daños materiales, pero sin víctimas mortales.

Más de 30 barcos iraníes hundidos según EEUU

Estados Unidos ha hundido “más de 30” barcos iraníes desde el inicio de su operación conjunta con Israel contra Irán, anunció el jefe del Comando Militar para Oriente Medio (Centcom).

Las fuerzas estadounidenses atacaron en particular un barco “portador de drones iraní” en las últimas horas, que “actualmente está en llamas”, añadió.

Aumenta balance de víctimas en Líbano

El balance de los ataques israelíes en Líbano subió a 123 muertos y 683 heridos desde el lunes, anunciaron las autoridades libanesas el jueves por la noche.

Explosiones en Tel Aviv

La noche del jueves se escucharon explosiones en Tel Aviv, donde se activaron las sirenas de alerta para llamar a la población a refugiarse después de que el ejército israelí detectara nuevos misiles iraníes.

Los servicios de emergencia israelíes anunciaron que habían acudido a varios lugares afectados, pero no informaron de víctimas.

Israel anuncia nueva fase en la guerra

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, anunció el jueves que la guerra en curso con Irán entra en una nueva etapa, al prometer “otras sorpresas” contra la república islámica.

Irán afirma haber alcanzado un portaviones de EEUU

La televisión estatal iraní afirmó el jueves que drones de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, habían atacado el portaviones estadounidense Abraham Lincoln desplegado en la región del Golfo.

Irán no pide “cese al fuego” con EEUU

“No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos”, aseguró a NBC News el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

En cuanto al estratégico estrecho de Ormuz, “no tenemos intención de cerrarlo por ahora, pero a medida que la guerra continúe, consideraremos todas las posibilidades”, agregó sobre este paso clave para petróleo y gas.

