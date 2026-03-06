Reino Unido no descarta sumarse a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey. Foto: Getty

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, no descartó que el país pueda unirse a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos y Israel contra Irán, al señalar que en un conflicto es necesario “adaptar las medidas que se toman” conforme cambian las circunstancias.

Durante una entrevista, Healey reiteró en dos ocasiones que no podía excluir la posibilidad de que las fuerzas británicas participen en la ofensiva iniciada el pasado sábado.

Defensa británica analiza posibles escenarios

El funcionario explicó que, ante el desarrollo del conflicto, los gobiernos deben evaluar constantemente su estrategia.

“A medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman”, afirmó Healey durante una visita a la base de la Real Fuerza Aérea británica en Akrotiri, ubicada en Chipre.

La instalación militar fue blanco de un ataque con dron a inicios de semana, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio..

Reino Unido afirma que su papel ha sido defensivo

Pese a no descartar una participación directa, Healey subrayó que hasta ahora las acciones de Reino Unido han sido “defensivas, legales y coordinadas con aliados”.

Entre las medidas adoptadas, el Gobierno británico mencionó:

El uso de helicópteros antidrones AgustaWestland AW159 Wildcat

El despliegue del destructor HMS Dragon (D35) en el Mediterráneo oriental

en el Mediterráneo oriental Reuniones con planificadores militares para coordinar una respuesta internacional

Reino Unido derriba drones cerca de base militar

La visita de Healey a la base en Chipre se produce después de que la instalación fuera atacada con un dron el lunes. Este jueves, fuerzas británicas derribaron varios drones, al menos uno de los cuales se dirigía hacia la base de Akrotiri.

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó la información y anunció además el envío de helicópteros antidrones a Chipre y el despliegue de cuatro cazas Eurofighter Typhoon para reforzar las capacidades de la fuerza aérea en Qatar, en medio de la escalada del conflicto en la región.

