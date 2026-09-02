Irán lanza 13 misiles hacia Jordania; defensa aérea derriba 10

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Misiles en conflicto del Medio Oriente. Foto: Reuters

El Ejército de Jordania informó este martes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 10 de 13 misiles balísticos lanzados desde Irán que ingresaron al espacio aéreo del país.

Los otros tres proyectiles cayeron en zonas remotas, lejos de centros poblados, por lo que no se reportaron personas heridas, según un comunicado del ejército jordano.

Irán habría dirigido los misiles contra una base de EU

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el ataque estuvo dirigido contra una base militar estadounidense en Jordania.

De acuerdo con un comunicado citado por la agencia iraní Tasnim, el objetivo del ataque fue el Camp Titin, una instalación utilizada por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

El sitio se encuentra en la zona del golfo de Aqaba, cerca de las fronteras de Jordania con Israel y Arabia Saudita.

Irán calificó la operación como un “intenso ataque” contra la instalación estadounidense, según el comunicado difundido por Tasnim.

Jordania reporta 13 misiles en su espacio aéreo

El ejército jordano señaló que sus sistemas de defensa aérea detectaron e interceptaron los proyectiles después de que ingresaron al espacio aéreo del reino.

En total, 13 misiles balísticos fueron identificados durante el ataque.

Diez fueron destruidos por las defensas jordanas, mientras que los otros tres impactaron en áreas alejadas de zonas habitadas.

Hasta el momento, las autoridades jordanas no reportaron muertos ni heridos por la caída de los tres proyectiles.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión militar en Medio Oriente y de ataques con misiles que involucran a Irán y objetivos vinculados con Estados Unidos e Israel.

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