Erin Piacenti, la joven ejecutiva de Bank of America asesinada en Times Square, Nueva York

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La mujer fue herida por una atacante con cuchillo en NY. Foto: Reuters

La muerte de Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, ha generado conmoción en Nueva York luego de que fuera víctima de un ataque con arma blanca ocurrido en Times Square.

La Policía de Nueva York identificó a la víctima como una mujer de 32 años que fue apuñalada en el abdomen sobre la Séptima Avenida. Tras ser trasladada a un hospital, murió a consecuencia de las heridas.

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Erin Piacenti, alta ejecutiva y vicepresidenta de Bank of America, ha perdido la vida tras ser víctima de un brutal ataque con arma blanca en Times Square. pic.twitter.com/pItiH86omq — Jorge de la Cruz Rodriguez (@JorgedelaCR77) September 1, 2026

¿Quién era Erin Piacenti?

Erin Piacenti era abogada y se desempeñaba como vicepresidenta de Bank of America. Además, trabajaba a poca distancia del lugar donde ocurrió el ataque.

En 2021 obtuvo su título en la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham, institución que lamentó públicamente su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, Bank of America emitió un mensaje de condolencias por la pérdida de una de sus colaboradoras.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera”, señaló la institución financiera en un comunicado.

Había celebrado recientemente su aniversario de bodas

De acuerdo con medios estadounidenses, Piacenti había celebrado recientemente su segundo aniversario de matrimonio junto a su esposo, Frank, quien también es abogado.

Reportes periodísticos indican, además, que la pareja había adquirido recientemente su primera vivienda en Chester, Nueva Jersey.

El ataque dejó una segunda víctima

Las autoridades informaron que otra persona resultó herida durante los hechos.

Se trata de un hombre de 68 años, originario de Rhode Island, quien se encontraba junto a su esposa esperando para cruzar una calle después de salir del metro cuando fue atacado.

La policía informó que permanece hospitalizado y en condición estable.

La presunta agresora murió tras un enfrentamiento con la policía

La Policía de Nueva York identificó a la presunta responsable como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens.

De acuerdo con las autoridades, la mujer portaba dos cuchillos al momento del ataque. Tras la agresión, agentes policiales la confrontaron en la zona y le ordenaron que soltara las armas.

🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

Según la versión oficial, Cisneros se negó a obedecer las instrucciones y fue herida por disparos de los agentes. Posteriormente, murió a causa de las lesiones.

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