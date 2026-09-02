Edouard toca tierra como tormenta tropical entre Texas y Luisiana con fuertes lluvias y vientos

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Lluvias por Edouard afectan a Texas y Luisiana. Foto: Reuters

La tormenta tropical Edouard tocó tierra la tarde de este martes en la frontera entre Texas y Luisiana, provocando fuertes lluvias, vientos intensos y riesgo de inundaciones en amplias zonas de la costa del Golfo de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón ingresó cerca de Johnson Bayou, Luisiana, aunque sus principales efectos se han extendido a localidades del sureste de Texas.

Trayectoria de tormenta Edouard en tiempo real:

Entró con vientos cercanos a los 96 km/h

Las autoridades meteorológicas informaron que Edouard alcanzó tierra con vientos máximos sostenidos de alrededor de 96 kilómetros por hora, aunque comenzó a debilitarse poco después de internarse en territorio estadounidense.

Got absolutely hammered in Sabine pass earlier today. #Edouard pic.twitter.com/cIhtVyQ5Rm — Devin Gavranovic (@HookChasers) September 2, 2026

Las últimas actualizaciones ubican sus vientos sostenidos cerca de 75 kilómetros por hora, mientras continúa desplazándose hacia el noroeste y pierde fuerza gradualmente.

Texas enfrenta lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Los mayores impactos se concentran en el sureste de Texas, donde ciudades como Beaumont, Galveston y zonas cercanas a Houston registraron fuertes lluvias, ráfagas de viento y oleaje elevado durante el paso de la tormenta.

Los pronósticos señalan acumulados de lluvia de entre 3 y 6 pulgadas (7.6 a 15.2 centímetros), con zonas aisladas que podrían recibir hasta 9 pulgadas (22.8 centímetros), situación que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas.

Además, meteorólogos advirtieron que las carreteras inundadas podrían representar un peligro adicional durante la noche, por lo que pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Radar Update 5:30PM: Edouard continues to move inland this evening. Our primary threat remains heavy rainfall and the risk for flash flooding, especially overnight. Flooded roads can be difficult to see at night, so commuters should exercise caution. #TXwx pic.twitter.com/KOb9U6bxFw — NWS Houston (@NWSHouston) September 1, 2026

¿Llegará hasta Dallas?

Los remanentes de Edouard sí podrían influir en las condiciones meteorológicas del norte de Texas durante miércoles y jueves, incluyendo el área de Dallas-Fort Worth. Sin embargo, los especialistas no esperan que la tormenta llegue con fuerza tropical a esa región.

Lo previsto es que el sistema continúe debilitándose rápidamente mientras avanza tierra adentro y que sus efectos en el norte del estado se limiten principalmente a mayor humedad, nubosidad y algunas lluvias dispersas.

Se espera que se disipe en las próximas horas

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que Edouard seguirá perdiendo intensidad conforme avance por el este y centro de Texas.

Las previsiones apuntan a que el sistema podría degradarse a depresión tropical durante la noche y disiparse completamente entre el miércoles y el jueves.

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