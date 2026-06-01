Irán acusa a EE. UU. de violar el alto el fuego con nuevos ataques y responsabiliza a Israel

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Irán responsabiliza a Israel por nueva ofensiva de EE. UU. Foto: Getty

El Gobierno de Irán acusó este lunes a Estados Unidos de violar el alto el fuego con sus recientes ataques contra territorio iraní. Además, aseguró que Israel es el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo de paz en la región.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que las acciones militares estadounidenses representan una agresión y una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Además, sostuvo que Teherán tiene derecho a responder bajo el principio de autodefensa.

Irán denuncia ataques de Estados Unidos

Durante una rueda de prensa, Baqaei señaló que los recientes bombardeos y operaciones militares incrementan las dudas sobre el compromiso de Washington con el alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

El funcionario aseguró que Irán ya respondió a la fuente de la agresión, en referencia a un anuncio previo de la Guardia Revolucionaria sobre un ataque contra una presunta base estadounidense relacionada con las operaciones militares.

Por su parte, Kuwait informó que interceptó un ataque con misiles y drones, aunque no ofreció detalles sobre los responsables.

Teherán culpa a Israel por frenar acuerdo de paz

El portavoz iraní sostuvo que la ofensiva israelí en Líbano y el aumento de los bombardeos contra ese país dificultan cualquier avance diplomático en la región.

Según Baqaei, los ataques israelíes constituyen una violación del alto el fuego pactado en abril y reflejan un intento de impedir una mejora en la situación regional.

Además, criticó la falta de acción de la comunidad internacional y aseguró que Naciones Unidas ha permanecido como observador frente a los acontecimientos recientes.

Parlamento iraní advierte sobre consecuencias

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, también responsabilizó a Estados Unidos por los hechos ocurridos en Líbano y denunció supuestos incumplimientos de los acuerdos de cese al fuego.

Por último, Qalibaf afirmó que el bloqueo naval y el aumento de las operaciones militares en territorio libanés demuestran la fragilidad de la tregua vigente.

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