Irán anuncia que funeral del líder supremo Alí Jamenei comenzará el 4 de julio

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Alí Jamenei, líder supremo de Irán muerto el 28 de febrero. Foto: AFP.

El Gobierno de Irán anunció que el funeral de Alí Jamenei, líder supremo iraní fallecido el pasado 28 de febrero en un ataque israelí sobre Teherán, comenzará el próximo 4 de julio. La ceremonia fúnebre de Alí Jamenei se desarrollará durante cinco días e incluirá actividades en Teherán, Qom y Mashhad, de acuerdo con información difundida por autoridades iraníes.

La Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Mártir de la Nación informó que los ciudadanos podrán asistir de manera presencial a los homenajes previstos para el 4 y 5 de julio en la Sala de Oración del Imán Jomeini, ubicada en Teherán.

Funeral de Alí Jamenei en Teherán: fechas y actividades

Según el comunicado oficial, las actividades comenzarán durante el fin de semana del 4 y 5 de julio con actos conmemorativos abiertos a la población.

Posteriormente, el lunes 6 de julio, la capital iraní será escenario de una caminata de despedida en la que participarán los restos mortales del ayatolá. Las autoridades prevén la realización de este recorrido como parte de los homenajes programados.

El anuncio forma parte de la organización de los actos oficiales que se desarrollarán en distintos puntos del país antes del entierro definitivo del líder religioso y político.

Qom y Mashhad serán sedes de la ceremonia fúnebre de Alí Jamenei

Las ceremonias continuarán el martes en la ciudad de Qom, uno de los principales centros religiosos de Irán. Ahí permanecerán durante dos días los actos de despedida organizados por las autoridades.

De acuerdo con el programa difundido, el jueves se llevará a cabo la despedida final y el entierro de Alí Jamenei en la ciudad santa de Mashhad, lugar donde nació el 19 de abril de 1939.

Las autoridades iraníes no han informado detalles adicionales sobre la logística de los eventos ni sobre la asistencia de representantes internacionales a las ceremonias.

Por otra parte, sigue sin confirmarse la participación de Moqtaba Jamenei, quien asumió el cargo de líder supremo del país el pasado 8 de marzo tras la muerte de su padre. Hasta el momento, no ha pronunciado discursos públicos desde que tomó posesión del cargo.

Tampoco existe información oficial sobre las versiones difundidas por fuentes de inteligencia de Estados Unidos respecto a su estado de salud. Las autoridades iraníes no han emitido comunicados al respecto.

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