Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría cerrarse en 24 horas

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Primer ministro paquistaní informó de los avances. Foto: AFP / Reuters

Las negociaciones para poner fin a la confrontación entre Estados Unidos e Irán podrían llegar a una etapa decisiva en las próximas 24 horas, según informó el gobierno de Pakistán, país que ha participado como mediador entre ambas naciones durante los últimos meses.

El anuncio ocurre después de semanas de conversaciones estancadas y en medio de una tensión que se ha mantenido pese al alto el fuego alcanzado en abril. Aunque las partes han reconocido avances, todavía existen diferencias que impiden dar por concluido el acuerdo.

Pakistán asegura que el acuerdo está cerca de concretarse

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que las negociaciones atraviesan su momento más avanzado desde el inicio de la mediación.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que ambas partes se encuentran cerca de cerrar el documento definitivo y que Islamabad ya se prepara para participar en los siguientes pasos del proceso.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió el mandatario en la red social X.

La declaración se produjo después de semanas de negociaciones en punto muerto y en medio de señales de acercamiento entre ambas partes para poner fin al conflicto.

Meses de tensión entre Washington y Teherán

La crisis comenzó el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes elevó la tensión en Medio Oriente.

Desde entonces, Washington y Teherán han intercambiado amenazas y acusaciones, mientras distintos actores internacionales han intentado impulsar una salida diplomática al conflicto.

Pakistán ha desempeñado un papel relevante en estos esfuerzos desde que el 8 de abril se estableció un alto el fuego y se iniciaron contactos para buscar un acuerdo de paz duradero.

Persisten dudas pese al optimismo

A pesar del mensaje del gobierno pakistaní, las autoridades iraníes mantienen cautela sobre el avance de las negociaciones.

La televisión estatal iraní informó que el canciller Abás Araqchi advirtió que aún no puede hablarse de un acuerdo definitivo mientras no exista consenso sobre todos los puntos pendientes.

La incertidumbre continúa además por los incidentes registrados en los últimos días. Este sábado, Estados Unidos informó que derribó varios drones iraníes que presuntamente se dirigían hacia embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

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