Mientras Israel lo desconoce, Irán eleva cifra a 148 niñas muertas tras ataque en escuela

GENERANDO AUDIO...

Irán eleva a 148 niñas fallecidas tras ataque; Israel lo desconoce. Foto: AFP

Este domingo, el Gobierno de Irán confirmó que 148 niñas murieron tras un bombardeo israelí contra una escuela en la provincia de Hormozgán, en el sur del país. El ataque dejó además decenas de heridos, en el marco de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

La televisión estatal iraní informó que la cifra aún no es definitiva, ya que podrían hallarse más cuerpos bajo los escombros. En el momento del ataque había 170 alumnas dentro del plantel educativo.

Ciudad se encuentra bajo control pese a ataque

El gobernador del condado de Minab, Mohammad Radamehr, explicó que ya hay un operativo en marcha para retirar los restos del edificio. Señaló que, pese al ataque, la situación en la ciudad está bajo control.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó lo ocurrido como “pérfidas acciones del enemigo” y advirtió que habrá una “respuesta aplastante” de las Fuerzas Armadas iraníes. En su mensaje, responsabilizó al “régimen estadounidense” y al “régimen sionista” por los bombardeos.

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, y el presidente Masud Pezeshkian condenaron el ataque. El mandatario lo describió como “bárbaro”, “cobarde” e “inhumano”, en su primera comunicación pública desde el inicio de la ofensiva.

Israel desconoce el ataque

Por su parte, el ejército israelí declaró no estar al tanto del ataque contra la escuela en Irán.

“En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (…) Operamos con extrema precisión”, declaró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.

La situación en la región continúa en desarrollo, mientras las autoridades iraníes mantienen las labores de rescate en la escuela de Hormozgán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.