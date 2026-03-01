El Papa pide poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio: “La paz no se construye con armas”

GENERANDO AUDIO...

Papa pide frenar la escalada tras ataques a Irán. Foto: AFP

El Papa León XIV llamó este domingo a poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, tras los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán, y la posterior respuesta iraní con bombardeos en la región.

Durante la oración del ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice advirtió sobre el riesgo de una escalada mayor.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, expresó ante los fieles congregados.

“La paz no se construye con armas”

El líder de la Iglesia católica subrayó que la estabilidad internacional no puede edificarse mediante amenazas ni confrontaciones armadas.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, declaró.

El Papa, nacido en Estados Unidos y líder espiritual de alrededor de mil 400 millones de católicos, insistió en que “la diplomacia recupere su papel” como vía para desactivar el conflicto.

Llamado también a Afganistán y Pakistán

En su mensaje, el pontífice también pidió retomar de manera urgente el diálogo entre Afganistán y Pakistán, tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.

El llamado se da en un contexto de tensión regional creciente, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el intercambio de ataques y las posibles repercusiones globales.

