Colombia elige presidente: Abelardo de la Espriella llega como favorito ante Iván Cepeda

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Colombia define presidente este domingo. Foto: Getty

Los ciudadanos en Colombia acudirán este domingo a las urnas para definir quién ocupará la presidencia del país entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, tras una campaña marcada por la polarización política y diversas controversias.

La segunda vuelta llega después de que De la Espriella se impusiera en la primera ronda electoral, en un escenario donde más de 41 millones de ciudadanos están convocados a votar.

Abelardo de la Espriella llega como favorito a la elección presidencial

Las encuestas publicadas antes de la jornada electoral colocan a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, con ventaja sobre el oficialista Iván Cepeda.

De acuerdo con los sondeos, De la Espriella ronda el 50% de la intención de voto, mientras que Cepeda se ubicaría cerca del 44%. El voto en blanco superaría el 6%.

En la primera vuelta, el aspirante de derecha obtuvo una ventaja de alrededor de 660 mil votos sobre Cepeda. De esta forma, se consolida como el principal contendiente rumbo a la definición presidencial.

Trump y Petro protagonizan parte de la campaña

La campaña también estuvo marcada por el protagonismo del presidente Gustavo Petro y por las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump.

Trump expresó públicamente su respaldo a De la Espriella y sugirió que la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia podría verse fortalecida con una eventual victoria del candidato.

Por otro lado, Petro recibió críticas por sus intervenciones durante el proceso electoral y por cuestionar los resultados de la primera vuelta. No obstante, esas afirmaciones no fueron respaldadas por Cepeda.

Solicito unos escrutinios en tranquilidad, sin violencia entre nadie, pero con máxima vigilancia ciudadana.



Le solicito al registrador restablecer los metadatos de los formularios E14 que son los algoritmos que permiten su trazabilidad en el tiempo y el sello para nos ser… pic.twitter.com/mYo4kEhg46 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2026

La camiseta de la selección se convirtió en tema electoral

Uno de los episodios más comentados de la campaña fue el uso de la camiseta de la selección colombiana de futbol por parte de De la Espriella.

La controversia derivó en recursos legales que buscaban impedir el uso de símbolos nacionales en actividades proselitistas, aunque posteriormente una resolución judicial dejó sin efecto dicha restricción.

Colombianos:



Hoy hablé sin filtros, de frente y con la verdad sobre la mesa.



Gracias a los más de 10 millones de ciudadanos que hicieron historia y demostraron que sí es posible derrotar a las maquinarias, a los partidos tradicionales y a los políticos de siempre.



Estamos cada… pic.twitter.com/25cBaBQueW — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 9, 2026

Seguridad y salud, entre los principales desafíos

La elección ocurre en medio de debates sobre la situación de seguridad y el sistema de salud colombiano. Mientras De la Espriella propone una estrategia de mayor firmeza contra grupos criminales, Cepeda plantea fortalecer la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC y revisar la estrategia de “paz total” impulsada por el gobierno actual.

El próximo presidente también deberá construir acuerdos en un Congreso fragmentado, donde ninguna fuerza política cuenta con una mayoría suficiente para gobernar sin alianzas.

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