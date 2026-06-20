ONU critica nueva ley de la Unión Europea para deportar migrantes fuera del bloque

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Foto: AFP.

La ONU expresó su preocupación por las nuevas medidas migratorias aprobadas por la Unión Europea (UE), que permitirán crear centros de deportación fuera del territorio comunitario para enviar a migrantes y solicitantes de asilo rechazados.

El pronunciamiento fue realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien advirtió que estas acciones podrían representar riesgos para los derechos fundamentales de las personas migrantes.

La nueva normativa fue aprobada el pasado miércoles por los 27 países que integran la UE.

ONU alerta sobre riesgos para los derechos humanos

A través de un comunicado, Turk señaló que los países europeos no pueden trasladar sus responsabilidades en materia de derechos humanos a terceros Estados.

“Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar sus obligaciones en materia de derechos humanos a terceros países”, afirmó el funcionario.

También advirtió que la detención y devolución de personas vulnerables, incluidos menores de edad, implica riesgos elevados de posibles violaciones a los derechos humanos.

Según la ONU, cualquier medida relacionada con deportaciones o repatriaciones debe respetar las garantías establecidas en los tratados internacionales.

UE endurece su política migratoria

La aprobación de los llamados centros de retorno forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio dentro de la Unión Europea.

En los últimos años, varios gobiernos europeos han impulsado medidas más estrictas sobre inmigración, un tema que ha ganado relevancia política en distintos países del continente.

De acuerdo con datos citados por la propia UE, actualmente menos del 30% de las personas que reciben una orden para abandonar territorio europeo son devueltas a sus países de origen.

Principio de no devolución, eje del debate

Volker Turk recordó que el derecho internacional prohíbe devolver a una persona a lugares donde pueda enfrentar persecución, violencia o daños graves.

“Nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos u otros daños irreparables”, señaló.

El Alto Comisionado insistió en que el principio de no devolución debe respetarse plenamente en cualquier política migratoria adoptada por los países europeos.

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