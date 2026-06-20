Exembajador Ricardo Pascoe ve insuficientes las reformas económicas de Cuba

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Cuba anunció 176 cambios económicos agrupados en 23 ejes con el objetivo de impulsar la economía de la isla, que atraviesa una de sus etapas más complicadas en los últimos años. Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro nos acompañó el exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce.

Durante la entrevista, señaló que las autoridades cubanas intentan abrir espacios para actividades de mercado e incentivar la inversión privada y extranjera. A la par, buscan mantener el control estatal sobre sectores estratégicos de la economía.

Ricardo Pascoe cuestiona alcance de las reformas en Cuba

El exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, consideró que los cambios impulsados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel buscan reactivar una economía que, según afirmó, enfrenta una situación de colapso.

Pascoe explicó que el objetivo sería estimular la actividad económica sin modificar el sistema político vigente en la isla. De acuerdo con el exdiplomático, uno de los principales retos para las reformas es atraer capital privado en un contexto marcado por restricciones económicas y presiones externas.

Indicó que parte de la diáspora cubana establecida en Estados Unidos ha condicionado posibles inversiones a cambios políticos más amplios dentro del país.

También mencionó que la recuperación de sectores como el turismo enfrenta dificultades derivadas de las restricciones que continúan afectando a Cuba, incluido el acceso a inversiones extranjeras.

Persisten dudas sobre los resultados de las medidas

Pascoe señaló que aún no está claro si las reformas anunciadas tendrán la capacidad de generar resultados en el corto plazo, especialmente ante la necesidad de atender problemas económicos considerados urgentes.

Asimismo, el exembajador comparó la situación con otros procesos de apertura económica implementados en países como China y Vietnam, donde se impulsaron cambios económicos manteniendo estructuras políticas similares. Sin embargo, consideró que el caso cubano presenta condiciones distintas debido a factores políticos y económicos internos y externos.

Por ahora, el Gobierno cubano busca que las nuevas medidas contribuyan a la recuperación económica del país. Mientras tanto, continúan los debates sobre el alcance de las reformas y sus posibles efectos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.