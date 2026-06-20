Israel bombardea el sur de Líbano pese a tregua con Hezbolá

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Foto. AFP

Los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá volvieron a escalar este sábado luego de que el ejército israelí realizara nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al anuncio de un alto al fuego promovido por Estados Unidos.

La ofensiva ocurre en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar el memorando de entendimiento firmado esta semana entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario iraní Masud Pezeshkian, acuerdo que contempla un cese de hostilidades en todos los frentes vinculados al conflicto regional.

Israel acusa a Hezbolá de violar la tregua

De acuerdo con el ejército israelí, los ataques fueron una respuesta al supuesto lanzamiento de más de 50 proyectiles contra sus tropas desplegadas en el sur de Líbano.

Horas antes, un funcionario estadounidense había informado sobre un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hezbolá. Incluso, el embajador israelí en Washington aseguró que su país respetaría la tregua siempre que el grupo respaldado por Irán hiciera lo mismo.

Sin embargo, Hezbolá no ha reivindicado ningún ataque desde que se anunció el cese de hostilidades.

Bombardeos dejan muertos en el sur de Líbano

La agencia estatal libanesa NNA reportó ataques en al menos una veintena de localidades del sur del país.

Por su parte, los servicios de defensa civil informaron que al menos 16 personas murieron en la zona de Nabatieh, una de las ciudades más afectadas por los bombardeos israelíes durante las últimas semanas.

Las autoridades libanesas habían reportado el viernes 47 fallecidos por ataques israelíes, el balance más alto desde que Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Diplomáticos se reúnen en Suiza para mantener diálogo

Mientras continúan los enfrentamientos, representantes de varios países sostuvieron este sábado una reunión en Bürgenstock, Suiza, para mantener abierto el diálogo derivado del acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

El memorando contempla una tregua regional, la reapertura del estrecho de Ormuz y un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y las sanciones económicas.

No obstante, la nueva ronda de conversaciones prevista inicialmente para el viernes fue aplazada de manera indefinida debido al recrudecimiento de la violencia en territorio libanés.

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