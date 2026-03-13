Dron iraní impacta cerca del Centro Financiero Internacional de Dubái

GENERANDO AUDIO...

Centro Financiero Internacional de Dubái. Foto: Reuters

Un dron proveniente de Irán impactó este viernes cerca del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), el principal distrito financiero del emirato, donde se concentran bancos, bufetes de abogados, gestoras de fondos y organismos reguladores. El incidente provocó daños en la fachada de uno de los edificios de la zona.

De acuerdo con el servicio de prensa del emirato de Dubái, el hecho ocurrió tras la interceptación del dron, lo que provocó la caída de escombros que generaron un incendio en la fachada de un inmueble ubicado en el centro de la ciudad.

Las autoridades informaron que el fuego fue provocado por restos del dron tras una interceptación exitosa, lo que ocasionó daños materiales en el edificio afectado. El gobierno del emirato calificó el suceso como “un incidente menor” y confirmó que no se reportaron personas heridas tras el impacto.

El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) es una de las zonas más importantes del emirato, ya que alberga instituciones financieras, tribunales especializados y oficinas corporativas internacionales.

De igual forma, en redes sociales también comenzaron a circular reportes sobre explosiones y columnas de humo en la zona de la playa de Jumeirah, uno de los puntos turísticos más concurridos del emirato.

Emiratos Árabes Unidos acusa de graves los ataques iranís

A través de su cuenta de X, el viceprimer ministro de los EAU calificó como “sumamente graves” los ataques de Irán. Por ello, el país se reservó su derecho de responder.

Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y los funcionarios condenaron enérgicamente los ataques con misiles no provocados y terroristas, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y plantean una amenaza directa a la seguridad y la soberanía de los estados, así como a la estabilidad regional.

De esta manera, a dos semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto en Medio Oriente continúa expandiéndose.

