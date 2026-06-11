Trump asegura que estarían cerca de firmar la paz con Irán este fin de semana

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Donald Trump. Foto: Reuters

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que su gobierno e Irán podrían firmar un acuerdo de paz durante el próximo fin de semana, lo que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De concretarse, el acuerdo representaría el avance diplomático más importante para poner fin a la guerra que ambas naciones han mantenido durante los últimos tres meses y que ha impactado los mercados energéticos internacionales.

El vicepresidente JD Vance podría firmar en nombre de Estados Unidos, aseguró el presidente republicano.

Trump asegura que el estrecho de Ormuz volverá a operar

Durante una declaración en la Casa Blanca, Trump afirmó que las negociaciones avanzan favorablemente y que la firma del acuerdo podría ocurrir en Europa en los próximos días.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán… El estrecho se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos, lo que podría ser pronto, muy pronto, quizá durante el fin de semana en Europa”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Irán analizaría aprobar el acuerdo

De acuerdo con Fars, la agencia de noticias semioficial iraní, es probable que Teherán apruebe el acuerdo, aunque aún no ha dado una respuesta formal.

Por su parte, Donald Trump afirmó que tiene información de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo.

Trump hizo el anuncio después de que canceló los ataques militares previstos contra Irán, alegando avances en las negociaciones.

Desde mediados de marzo, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que está cerca un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. Ambas partes se han atacado durante la semana, lo que ha puesto a prueba el alto el fuego anunciado en abril.

El tema nuclear sigue siendo el punto central

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear.

Las exigencias de Irán incluyen el levantamiento de las sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz.

“Tenemos un acuerdo por el que Irán nunca tendrá un arma nuclear, que era el objetivo principal de todo lo que tuvimos que pasar para conseguir esto. Así que fue algo muy importante”, dijo Trump el jueves.

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